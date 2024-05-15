Ворскла - Шахтер: анонс и прогноз финала Кубка Украины

Полтавская Ворскла сыграет с донецким Шахтером в финале Кубка Украины. Матч пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно. Начало – в 19:00, 15 мая.

Ворскла

Полтавский клуб подходит к матчу в плохой форме. И это относительно команды, которая не знает вкуса побед в течение уже 6 матчей, а последние 5 встреч проиграла — очень мягкая формулировка. Примечательно, что в 4 из 5 проигранных "зелено-белыми" матчей команда Сергея Долганского уступала минимально.

В последней игре Ворскла проиграла Минаю 2:3, хотя по ходу встречи побеждала соперника 2:0. В Украинской Премьер-лиге (УПЛ) полтавчане занимают 11 строчку.

Шахтер

К финишу сезона донецкий коллектив подошел с показателями, которые можно назвать чуть ли не идеальными. Команда Марино Пушича имеет в своем активе серию побед из 14 матчей. Шахтер не ошибается с момента поражения от французского Марселя в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

В 28 туре УПЛ Шахтер обыграл киевское Динамо (1:0). "Горняки" удерживают 1 строчку в лиге, и лидерство к окончанию сезона уже не отдадут.

Турнирная сетка

На пути к финалу Ворскла одолела сопротивление харьковского Металлиста 1925 года (3:0), киевской Оболони (3:0) и житомирского Полесья (1:0). Во всех случаях полтавский клуб играл на выезде.

Шахтер был сильнее ровенского Вереса (3:0), сумской Виктории (3:0) и одесского Черноморца (4:1). В двух первых случаях донецкий клуб играл в гостях, а "моряков" обыграл на номинально домашней арене.

Отметим, что в двух личных встречах в рамках УПЛ победы в нынешнем сезоне праздновал Шахтер (2:1, 1:0).

История встреч

В чемпионатах Украины и розыгрышах Кубка страны клубы встречались 66 раз. Нетрудно заметить почти тотальное доминирование Шахтера. В активе Ворсклы всего 7 побед, 12 игр завершились вничью, остальные матчи — а это 47 встреч, выиграл Шахтер.

В пределах Кубка пути команд пересекались 9 раз. Ворскла победили дважды, Шахтер ответил 5 викториями, еще в 2 матчах по итогам 90 минут победителя обнаружить не удалось.

Прямой язык

Самбу Сиссоко (полузащитник Ворсклы): "Шансы есть. Все решится в одной игре. Здесь может произойти все, что угодно, это не чемпионат, где может быть запас очков. Ворскла очень мотивирована финальным матчем Кубка Украины."

Марино Пушич (наставник Шахтера): "Для нас многое означает этот выход в финал Кубка Украины. Это шанс выиграть трофей. С кем сыграть в финале, для меня значения не имеет. Мы рады, что вышли в финал, а сейчас переключаемся на УПЛ .Было бы здорово выиграть Кубок, с нетерпением жду финала."

Ориентировочные составы

Ворскла: Исенко – Крупский, Павлюк, Пердута, Бацула – Сиссоко, Скляр – Кане, Глущенко, Мякушко – Степанюк;

Шахтер: Потрошитель - Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров - Степаненко - Зубков, Марлон, Судаков, Кевин - Сикан.

Цифры и факты

Обслуживать финал будет судья Виталий Романов. Помощниками арбитра из Днепра в поле будут Семен Шлончак (Черкассы) и Владимир Высоцкий (Запорожье). Четвертый арбитр – Марина Стрелецкая (Сумы). Судьей VAR будет Алексей Деревинский из Хмельницкого, ассистент - Руслан Ермоленко (Чернигов). Отметим, что Деревинский работал судьей в поле на матче 28-го тура УПЛ Шахтер - Динамо, по итогам которого "горняки" досрочно выиграли чемпионат Украины сезона-2023/24;

Финал в Ровно будет юбилейным, 30-м в истории турнира, но этот город и стадион "Авангард" принимают матч такого уровня впервые. Ровно станет девятым городом-хозяином финала. Ранее решающий соревновательный матч принимали Киев, Харьков, Днепр, Сумы, Полтава, Львов, Запорожье и Тернополь;

Команды из Полтавы и Донецка уже встречались в финале второго по престижности национального турнира. Это произошло в сезоне-2008/09, и тогда "зелено-белые" под руководством Николая Павлова одержали сенсационную победу над "горняками" в Днепропетровске, а единственный мяч во встрече забил Василий Сачко;

В случае победы над Ворсклой Шахтер опередит киевское Динамо по количеству побед в финале соревнования и станет рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Украины — пока у "бело-синих" и "оранжево-черных" по 13 трофеев. Также в турнире побеждали одесский Черноморец (дважды), симферопольская Таврия и Ворскла;

Основной вратарь Шахтера Дмитрий Резник является воспитанником Ворсклы и защищал цвета первой команды полтавского клуба в течение 4 лет - с 2019 по 2023 год, когда перешел в "горняки" (неофициально - за 3 миллиона евро).

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на ICTV2.

Комментировать матч будут Денис Босянок и Роман Бебех .

Прогноз букмекеров

Победа Ворсклы - 9,20 ;

Ничья - 5,20 ;

Победа Шахтера - 1,42 .

Прогноз Чемпиона

Победа Шахтера - 2:0 .