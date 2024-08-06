Польский футбольный союз отстранил арбитров, устроивших алкотур в преддверии матча Динамо — Рейнджерс

Бартош Франковский и Томаш Мусял, которые должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо-Рейнджерс, отстранены Польским футбольным союзом.

Об этом сообщает TVP Sport.

Напомним, накануне Франковского и Мусяла задержали в нетрезвом состоянии. Мужчины пытались утащить дорожный знак. Результаты определения содержания алкоголя в крови показали более 1,5 промилле.

Według naszych ustaleń kontrakty sędziów Bartosza F. i Tomasza M. zostaną zerwane. pic.twitter.com/OKvbwjGfpo — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 6, 2024

Напомним, номинально домашний матч Динамо-Рейнджерс состоится сегодня, 6 августа, в польском Люблине. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн встречу.