Польский футбольный союз отстранил арбитров, устроивших алкотур в преддверии матча Динамо — Рейнджерс
Бартош Франковский и Томаш Мусял, которые должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо-Рейнджерс, отстранены Польским футбольным союзом.
Об этом сообщает TVP Sport.
Напомним, накануне Франковского и Мусяла задержали в нетрезвом состоянии. Мужчины пытались утащить дорожный знак. Результаты определения содержания алкоголя в крови показали более 1,5 промилле.
Напомним, номинально домашний матч Динамо-Рейнджерс состоится сегодня, 6 августа, в польском Люблине. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн встречу.