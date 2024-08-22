Полиция рассказала детали аварии Поворознюка и какое может быть наказание

Вчера, 21 августа, президент Ингульца Александр Поворознюк попал в ДТП по дороге на матч третьего этапа Кубка Украины Пробий — Ингулец (4:2 по пенальти). Авария произошла вблизи Ивано-Франковска.

В эксклюзивном комментарии Чемпиону руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив сообщил детали инцидента.

По его словам, на Поворознюка был составлен протокол по 124 статье КУоАП ( Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств). По этой статье ему грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Однако если он воспользовался правом совместно составить сообщение об этом происшествии и его гражданско-правовая ответственность была застрахована, то он освобождается от административной ответственности за это нарушение.

Также Яцкив сообщил, что Поворознюк не находился в состоянии алкогольного опьянения, и авария обошлась без пострадавших. ДТП произошло из-за того, что Александр не справился с управлением.

На фотографиях, которые президент Ингульца выложил в соцсети, видно, что на пассажирском сиденье стоит заглушка для ремня безопасности. За это также предусмотрено наказание при условии, что был составлен протокол по данному нарушению.

53-летний Поворознюк является генеральным директором ООО "Агрофирма Пятихатская" и владельцем футбольного клуба "Ингулец".

Напомним, 20 апреля 2021 года в офисном помещении поселка Петрово, в котором находился Александр Поворознюк, произошел взрыв. Сдетонировала граната, которую с собой принес один из партнеров бизнесмена. Один человек погиб.