Полесье узнало потенциального соперника в 3 раунде квалификации ЛК

Сегодня, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2024/25.

Житомирское Полесье узнало своего потенциального оппонента на этой стадии еврокубка. Украинская команда, если сможет пройти словенскую Олимпию, встретится с проигравшим в паре Шериф (Молдова)/Эльфсборг (Швеция).

Отметим, что Днепр-1, снявшийся с Украинской Премьер-лиги, официально присутствовал в жеребьевке. Если днепровский клуб сможет сыграть против Академии Пушкаша и пройти дальше, в третьем раунде команду будет ждать победитель пары Арарат (Армения)/Зимбру (Молдова).

Матчи третьего раунда квалификации ЛК запланированы на 8 и 15 августа. Ранее мы сообщали о результатах жеребьевки аналогичной стадии в Лиге Европы и Лиге чемпионов.