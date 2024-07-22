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Полесье узнало потенциального соперника в 3 раунде квалификации ЛК

Владислав Уткін — 22 июля, 15:41
Полесье узнало потенциального соперника в 3 раунде квалификации ЛК

Сегодня, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2024/25.

Житомирское Полесье узнало своего потенциального оппонента на этой стадии еврокубка. Украинская команда, если сможет пройти словенскую Олимпию, встретится с проигравшим в паре Шериф (Молдова)/Эльфсборг (Швеция).

Отметим, что Днепр-1, снявшийся с Украинской Премьер-лиги, официально присутствовал в жеребьевке. Если днепровский клуб сможет сыграть против Академии Пушкаша и пройти дальше, в третьем раунде команду будет ждать победитель пары Арарат (Армения)/Зимбру (Молдова).

Матчи третьего раунда квалификации ЛК запланированы на 8 и 15 августа. Ранее мы сообщали о результатах жеребьевки аналогичной стадии в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

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