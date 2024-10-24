Динамо – Рома: остановить Довбика

В четверг, 24 октября, состоятся матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА, в одном из которых киевское Динамо сыграет в гостях против Ромы.

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В этом матче сойдутся команды-аутсайдеры общей турнирной таблицы. И если от украинского чемпиона (два поражения в двух играх) можно было чего-то подобного ожидать, то римляне сенсационно проиграли шведскому Эльфсборгу и сейчас находятся только на 27-м месте с одним набранным очком.

Игра в Риме станет тяжелейшим испытанием для подопечных Александра Шовковского, как и игра Шахтера, накануне, в Лондоне, в Лиге чемпионов против Арсенала. Подопечные Марина Пушича сыграли на арене Эмирейтс достойно, пусть и проиграли с минимальным счетом. Надеемся, у киевлян есть чем удивить соперника.

Активное трансферное лето в Риме

Рома всегда на слуху не только у итальянских болельщиков, но и у тех, кто внимательно следит за еврокубковыми баталиями. При этом назвать коллектив из Рима грандом, наравне с Миланом, Ювентусом и Интером, вряд ли возможно. Команда всего три раза в истории становилась чемпионом Италии, в последний раз это случилось в сезоне 2000/01.

Куда лучше дела у команды идут в Кубке Италии – девять титулов. Но и тут последний трофей датирован сезоном 2007/08. Также в 2001 и 2007 годах команда выигрывала Суперкубок Италии, а последний раз вице-чемпионом страны становилась в сезоне 2016/17.

Прошлый чемпионат команда завершила на 6-й позиции в турнирной таблице. А сейчас идет в самой середине таблицы – на 10-м месте, с показателями типичного середняка. В восьми играх команда одержала 2 победы при 4 ничьих и 2 поражениях.

При этом перед началом нынешнего сезона, команда существенно обновилась. Но, на результатах в лучшую сторону, это пока особо не сказывается. В частности, команда сбросила "возрастной баласт" в лице 36-летнего португальского голкипера Руя Патрисиу (перешел в Аталанту) и 34-летнего англичанина Криса Смоллинга (саудовский Аль-Фейха).

Также в саудовский Аль-Иттифак ушел 19-летний португалец Жуан Кошта. А вот уход нападающего Андреа Белотти и защитника Леандро Спинаццолы – серьезные потери.

Вместе с тем защиту усилили немец Матс Хуммельс (перешел из дортмундской Боруссии) и испанец Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид). В полузащите команду пополнили французы Ману Коне (Боруссия Менхенгладбах) и Энцо Ле Фе (Ренн), а в нападении наш Артем Довбик, перешедший из Жироны, и аргентинец Матиас Суле из Ювентуса.

Матч Гуммельс Офіційний сайт Роми

Стоит сказать, что дуэт нападающих обошелся Роме дороже всего. Суле стоил римлянам 25,6 млн евро, Довбик – 30,5 млн. И пока Артем исправно отрабатывает вложенные в его покупку деньги. Украинец забил 3 гола в 8 матчах Серии А и 1 – в 2 играх Лиги Европы. У Суле этот показатель красноречивый – 0. При этом он выходил на поле в 7 из 8 матчах Серии А и обеих играх ЛЕ. Единственное чем аргентинец "отметился", так это желтой карточкой в матче чемпионата Италии, в то время как у украинского нападающего дисциплинарных санкций нет.

Артем Довбик Getty Images

Верните тренера!

Громкий скандал в Роме произошел уже в начале нынешнего сезона. После стартового отрезка чемпионата руководство клуба решило уволить главного тренера Даниэле Де Росси. Того самого, который 16 января сменил Моуриньо и провел великолепную вторую половину предыдущего сезона. Команда вошла в 6 лучших в итоговой таблице Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы, выбив по пути Фейеноорд, Брайтон и Милан, уступив лишь леверкузенскому Байеру.

18 сентября 2024 Де Росси был освобожден от должности главного тренера клуба, проведя всего 4 матча в Серии А, в которых команда набрала 3 очка – трижды "волки" сырали вничью, потерпев одно поражение. Примечательно, что уже через несколько дней начался скандал с генеральным директором клуба Линой Сулуку, которая подстроила увольнение тренера. Самой Лине после ухода Де Росси стали поступать угрозы от фанатов и владельцы клуба также освободили ее от занимаемой должности. Но, главное, что игроки команды горой встали на защиту бывшего тренера.

Іван Юрич Офіційний сайт Роми

Да, при новом наставнике Иване Юриче, команда выиграла два матча подряд в Серии А, но в октябре вновь вернулась "черно-серая" полоса. И вот по информации итальянских СМИ, руководство Ромы рассматривает возможность вернуть на должность главного тренера Де Росси.

Короткая серия в чемпионате и ничья в ЛЕ

По сути, все что могут римляне записать себе в актив в нынешнем чемпионате – это короткий отрезок во второй половине сентября, где в течение недели команда одержала две победы в чемпионате и сыграна вничью в еврокубке.

22 сентября Рома на своем поле обыграла с крупным счетом Удинезе – 3:0, благодаря голам Довбика, Пауло Дибалы и Томмазо Больданци, а спустя ровно неделю, также у себя дома, на Стадио Олимпико, одолела Венецию, 2:1, благодаря точным ударам Брайана Кристанте и Никколо Пизилли. Между этими двумя матчами, 25 сентября, состоялась игра с Атлетиком из Бильбао в Лиге Европы, где на гол Довбика испанцы сумели ответить точным ударом Айтора Паредеса – 1:1. И пожалуй, все. На этом, белая полоса Ромы обрывается.

Пауло Дибала Офіційний сайт Роми

В остальном, команда чередует блеклые ничьи с поражениями. Даже игра с Ювентусом в безголевом матче чемпионата Италии мало чем запомнилась. Кроме того в сентябре римляне умудрились проиграть Эмполи на своем поле – 1:2 (в этом матче первый и пока единственный гол в сезоне забил легионер из Узбекистана Эльдор Шомуродов). А в минувшее воскресенье, опять же, на своем поле, не сумели "зацепить" даже ничью с Интером – 0:1.

На данный момент у Ромы 8 голов в чемпионате, три из которых забил Довбик, являющийся лучшим бомбардиром команды. В то же время у чемпиона мира аргентинца Дибалы, который в прошлые сезоны "тащил" Рому (13 и 12 голов, соответственно), всего один точный удар. Да и единственный гол римлян в Лиге Европы также на счету форварда сборной Украины. Для Динамо сдерживание Довбика будет одной из основных задач в этом матче. Кстати, Дибала в связке с Довбиком также не менее важен, но уже как ассистент украинского форварда.

Артем Довбик Getty Images

К тому же, повторимся, у Ромы случился провал во втором туре ЛЕ, где итальянцы сенсационно уступили более чем скромному Эльфсборгу – 0:1. И сейчас команда, у которой 1 очко и 27-е место за пределами зоны плей-офф, безусловно, настроена только на победу. Пусть и итальянские клубы "свысока" смотрят на Лигу Европы, считая ее второсортным турниром и выставляя на матчи зачастую полурезервные составы. Выход Ромы в полуфинал в прошлом сезоне показывает, что команда все же ставит перед собой определенные задачи на всех фронтах.

Уверенность в УПЛ и неудачи в еврокубке

В свою очередь, Динамо пока уверенно выполняет главную задачу на сезон в чемпионате Украины. Команда почти не позволяет себе терять очки в играх с середняками и аутсайдерами, выиграв 8 матчей в Премьер-лиге при одной ничьей. С 25 баллами киевляне уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая, в частности, на 6 очков своих главных конкурентов из донецкого Шахтера. Что очень важно с точки зрения распределения путевок в еврокубки на следующий сезон. В Лигу чемпионов попадает только чемпион Украины.

Олександр Шовковський, Динамо – Лаціо (0:3) ФК "Динамо" Київ

Вот и в минувшую субботу Динамо более чем уверенно обыграли в столичном дерби Оболонь со счетом 5:1. При этом игроки Динамо забили все шесть голов, Тарас Михавко поразил собственные ворота. В чужие ворота забивали Николай Шапаренко, Владислав Ванат (дважды), Александр Караваев и Владимир Бражко.

А вот в Лиге Европы у киевлян сплошные неудачи.

Сначала команда Шовковского уступила другому римскому клубу – Лацио (0:3), который играл полурезервным составом. А уже во втором туре вице-чемпион Украины не нашел аргументов против немецкого Хоффенхайма – 0:2. В турнирной таблице ЛЕ после двух туров Динамо занимает предпоследнее 35-е место, опережая только турецкий Бешикташ по разнице мячей – 0-5 против 1-7 у турецкой команды.

Микола Шапаренко (у білому) в оточенні футболістів Лаціо ФК "Динамо" Київ

За счет чего Динамо может добыть первые очки (очко) в Риме? За счет предельной концентрации, самоотверженности, прежде всего, в обороне, и банального фарта. Объективно по всем игровым показателям Рома – фаворит матча. Даже если хозяева поля выйдут полурезервным составом. Игра с Лацио показала, что Динамо сегодня не может "тягаться" на равным с итальянскими клубами. И вряд ли что-то изменится в одном конкретно взятом матче в четверг в Риме. С другой стороны, в одном конкретном матче могут быть и сюрпризы.

Букмекеры ставят на Рому

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в успехе хозяев поля. Украинские компании предлагают поставить на победу римлян с расчетом 1,51 к 1, в то время как на ничью – 4,65 к 1, а на победу Динамо – 6,30 к 1.

В то же время, средний коэффициент на победу Ромы в крупнейших мировых букмекерских конторах составляет 1,48, в то время как на ничью 4,46, а на победу Динамо – 6,81.

Где смотреть

Все матчи основного этапа еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на территории Украины показывает медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна пользователям подписок "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол Первый".