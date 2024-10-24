Динамо – Рома: остановить Довбика
В четверг, 24 октября, состоятся матчи 3-го тура Лиги Европы УЕФА, в одном из которых киевское Динамо сыграет в гостях против Ромы.
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В этом матче сойдутся команды-аутсайдеры общей турнирной таблицы. И если от украинского чемпиона (два поражения в двух играх) можно было чего-то подобного ожидать, то римляне сенсационно проиграли шведскому Эльфсборгу и сейчас находятся только на 27-м месте с одним набранным очком.
Игра в Риме станет тяжелейшим испытанием для подопечных Александра Шовковского, как и игра Шахтера, накануне, в Лондоне, в Лиге чемпионов против Арсенала. Подопечные Марина Пушича сыграли на арене Эмирейтс достойно, пусть и проиграли с минимальным счетом. Надеемся, у киевлян есть чем удивить соперника.
Активное трансферное лето в Риме
Рома всегда на слуху не только у итальянских болельщиков, но и у тех, кто внимательно следит за еврокубковыми баталиями. При этом назвать коллектив из Рима грандом, наравне с Миланом, Ювентусом и Интером, вряд ли возможно. Команда всего три раза в истории становилась чемпионом Италии, в последний раз это случилось в сезоне 2000/01.
Куда лучше дела у команды идут в Кубке Италии – девять титулов. Но и тут последний трофей датирован сезоном 2007/08. Также в 2001 и 2007 годах команда выигрывала Суперкубок Италии, а последний раз вице-чемпионом страны становилась в сезоне 2016/17.
Прошлый чемпионат команда завершила на 6-й позиции в турнирной таблице. А сейчас идет в самой середине таблицы – на 10-м месте, с показателями типичного середняка. В восьми играх команда одержала 2 победы при 4 ничьих и 2 поражениях.
При этом перед началом нынешнего сезона, команда существенно обновилась. Но, на результатах в лучшую сторону, это пока особо не сказывается. В частности, команда сбросила "возрастной баласт" в лице 36-летнего португальского голкипера Руя Патрисиу (перешел в Аталанту) и 34-летнего англичанина Криса Смоллинга (саудовский Аль-Фейха).
Также в саудовский Аль-Иттифак ушел 19-летний португалец Жуан Кошта. А вот уход нападающего Андреа Белотти и защитника Леандро Спинаццолы – серьезные потери.
Вместе с тем защиту усилили немец Матс Хуммельс (перешел из дортмундской Боруссии) и испанец Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид). В полузащите команду пополнили французы Ману Коне (Боруссия Менхенгладбах) и Энцо Ле Фе (Ренн), а в нападении наш Артем Довбик, перешедший из Жироны, и аргентинец Матиас Суле из Ювентуса.
Стоит сказать, что дуэт нападающих обошелся Роме дороже всего. Суле стоил римлянам 25,6 млн евро, Довбик – 30,5 млн. И пока Артем исправно отрабатывает вложенные в его покупку деньги. Украинец забил 3 гола в 8 матчах Серии А и 1 – в 2 играх Лиги Европы. У Суле этот показатель красноречивый – 0. При этом он выходил на поле в 7 из 8 матчах Серии А и обеих играх ЛЕ. Единственное чем аргентинец "отметился", так это желтой карточкой в матче чемпионата Италии, в то время как у украинского нападающего дисциплинарных санкций нет.
Верните тренера!
Громкий скандал в Роме произошел уже в начале нынешнего сезона. После стартового отрезка чемпионата руководство клуба решило уволить главного тренера Даниэле Де Росси. Того самого, который 16 января сменил Моуриньо и провел великолепную вторую половину предыдущего сезона. Команда вошла в 6 лучших в итоговой таблице Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы, выбив по пути Фейеноорд, Брайтон и Милан, уступив лишь леверкузенскому Байеру.
18 сентября 2024 Де Росси был освобожден от должности главного тренера клуба, проведя всего 4 матча в Серии А, в которых команда набрала 3 очка – трижды "волки" сырали вничью, потерпев одно поражение. Примечательно, что уже через несколько дней начался скандал с генеральным директором клуба Линой Сулуку, которая подстроила увольнение тренера. Самой Лине после ухода Де Росси стали поступать угрозы от фанатов и владельцы клуба также освободили ее от занимаемой должности. Но, главное, что игроки команды горой встали на защиту бывшего тренера.
Да, при новом наставнике Иване Юриче, команда выиграла два матча подряд в Серии А, но в октябре вновь вернулась "черно-серая" полоса. И вот по информации итальянских СМИ, руководство Ромы рассматривает возможность вернуть на должность главного тренера Де Росси.
Короткая серия в чемпионате и ничья в ЛЕ
По сути, все что могут римляне записать себе в актив в нынешнем чемпионате – это короткий отрезок во второй половине сентября, где в течение недели команда одержала две победы в чемпионате и сыграна вничью в еврокубке.
22 сентября Рома на своем поле обыграла с крупным счетом Удинезе – 3:0, благодаря голам Довбика, Пауло Дибалы и Томмазо Больданци, а спустя ровно неделю, также у себя дома, на Стадио Олимпико, одолела Венецию, 2:1, благодаря точным ударам Брайана Кристанте и Никколо Пизилли. Между этими двумя матчами, 25 сентября, состоялась игра с Атлетиком из Бильбао в Лиге Европы, где на гол Довбика испанцы сумели ответить точным ударом Айтора Паредеса – 1:1. И пожалуй, все. На этом, белая полоса Ромы обрывается.
В остальном, команда чередует блеклые ничьи с поражениями. Даже игра с Ювентусом в безголевом матче чемпионата Италии мало чем запомнилась. Кроме того в сентябре римляне умудрились проиграть Эмполи на своем поле – 1:2 (в этом матче первый и пока единственный гол в сезоне забил легионер из Узбекистана Эльдор Шомуродов). А в минувшее воскресенье, опять же, на своем поле, не сумели "зацепить" даже ничью с Интером – 0:1.
На данный момент у Ромы 8 голов в чемпионате, три из которых забил Довбик, являющийся лучшим бомбардиром команды. В то же время у чемпиона мира аргентинца Дибалы, который в прошлые сезоны "тащил" Рому (13 и 12 голов, соответственно), всего один точный удар. Да и единственный гол римлян в Лиге Европы также на счету форварда сборной Украины. Для Динамо сдерживание Довбика будет одной из основных задач в этом матче. Кстати, Дибала в связке с Довбиком также не менее важен, но уже как ассистент украинского форварда.
К тому же, повторимся, у Ромы случился провал во втором туре ЛЕ, где итальянцы сенсационно уступили более чем скромному Эльфсборгу – 0:1. И сейчас команда, у которой 1 очко и 27-е место за пределами зоны плей-офф, безусловно, настроена только на победу. Пусть и итальянские клубы "свысока" смотрят на Лигу Европы, считая ее второсортным турниром и выставляя на матчи зачастую полурезервные составы. Выход Ромы в полуфинал в прошлом сезоне показывает, что команда все же ставит перед собой определенные задачи на всех фронтах.
Уверенность в УПЛ и неудачи в еврокубке
В свою очередь, Динамо пока уверенно выполняет главную задачу на сезон в чемпионате Украины. Команда почти не позволяет себе терять очки в играх с середняками и аутсайдерами, выиграв 8 матчей в Премьер-лиге при одной ничьей. С 25 баллами киевляне уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая, в частности, на 6 очков своих главных конкурентов из донецкого Шахтера. Что очень важно с точки зрения распределения путевок в еврокубки на следующий сезон. В Лигу чемпионов попадает только чемпион Украины.
Вот и в минувшую субботу Динамо более чем уверенно обыграли в столичном дерби Оболонь со счетом 5:1. При этом игроки Динамо забили все шесть голов, Тарас Михавко поразил собственные ворота. В чужие ворота забивали Николай Шапаренко, Владислав Ванат (дважды), Александр Караваев и Владимир Бражко.
А вот в Лиге Европы у киевлян сплошные неудачи.
Сначала команда Шовковского уступила другому римскому клубу – Лацио (0:3), который играл полурезервным составом. А уже во втором туре вице-чемпион Украины не нашел аргументов против немецкого Хоффенхайма – 0:2. В турнирной таблице ЛЕ после двух туров Динамо занимает предпоследнее 35-е место, опережая только турецкий Бешикташ по разнице мячей – 0-5 против 1-7 у турецкой команды.
За счет чего Динамо может добыть первые очки (очко) в Риме? За счет предельной концентрации, самоотверженности, прежде всего, в обороне, и банального фарта. Объективно по всем игровым показателям Рома – фаворит матча. Даже если хозяева поля выйдут полурезервным составом. Игра с Лацио показала, что Динамо сегодня не может "тягаться" на равным с итальянскими клубами. И вряд ли что-то изменится в одном конкретно взятом матче в четверг в Риме. С другой стороны, в одном конкретном матче могут быть и сюрпризы.
Букмекеры ставят на Рому
Аналитики букмекерских контор не сомневаются в успехе хозяев поля. Украинские компании предлагают поставить на победу римлян с расчетом 1,51 к 1, в то время как на ничью – 4,65 к 1, а на победу Динамо – 6,30 к 1.
В то же время, средний коэффициент на победу Ромы в крупнейших мировых букмекерских конторах составляет 1,48, в то время как на ничью 4,46, а на победу Динамо – 6,81.
Где смотреть
Все матчи основного этапа еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на территории Украины показывает медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна пользователям подписок "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол Первый".