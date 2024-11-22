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Сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций

Олександр Булава — 22 ноября 2024, 13:25
Сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций
УАФ

В пятницу, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги наций.

Соперником сборной Украины стала команда Бельгии, которая в группе с Францией, Италией и Израилем заняла третье место в дивизионе А. Возможными соперниками "сине-желтых" были также Шотландия, Венгрия и Сербия.

Украинцы сыграют номинально домашний поединок 20 марта 2025 года, ответный матч состоится 23 марта.

Результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе A Лиги наций

  • Турция – Венгрия
  • Украина – Бельгия
  • Австрия – Сербия
  • Греция – Шотландия

Напомним, "сине-желтые" в последнем туре Лиги наций победили Албанию (2:1) и заняли 2 место в группе. Это позволило команде сразиться за выход в Дивизион А.

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