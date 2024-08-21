Определилось место проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Определены место, дата и время проведения домашних матчей сборной Украины в 3-м и 4-м турах группового раунда Лиги наций-2024/2025.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Матч Украина — Грузия состоится 11 октября в Польше, город Познань, на стадионе "Enea Stadion Poznan", начало — в 21:45 по киевскому времени.

Второй поединок состоится 14 октября в польском городе Вроцлав на стадионе Tarczynski Arena Wroclaw, Украина сыграет против Чехии. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее стартовала продажа билетов на матч Лиги наций 2024/2025 Украина — Албания, который состоится 7 сентября. Также сообщалось, что вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил травму во время матча за Бенфику, впрочем, это не помешало ему получить вызов в сборную на сентябрьский матч.