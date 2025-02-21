Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли: Гимараеш, Фиорентина, Рапид, Юргорден, Лугано, Легия, Серкль Брюгге и Челси.

По итогам стыковых матчей к ним присоединились Гент, Копенгаген, Борац, Пафос, Целье, Панатинаикос, Молде и Ягеллония

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля, в 15:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн церемонии.

Матчи 1/8 финала состоятся 6 и 13 марта, четвертьфиналы - 10 и 17 апреля, полуфиналы - 1 и 8 мая. Финал турнира запланирован на 28 мая во Вроцлаве, Польша.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европыи Лиги чемпионов.