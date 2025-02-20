Определились все участники 1/8 Лиги чемпионов

Завершились все матчи предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, по итогам которых определились участники 1/8 финала турнира.

К лучшим восьми командам этапа лиги, Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Астон Вилла, Лилль, присоединились еще восемь коллективов, которые преодолели отборочную стадию соревнований.

На этой стадии в двухматчевых противостояниях сильнее оказались Бенфика, Бавария, Фейенорд, Брюгге, Реал Мадрид, ПСЖ, Боруссия Дортмунд и ПСВ. Заметим, что ни одна из итальянских команд (Ювентус, Милан и Аталанта) не смогли преодолеть этот этап соревнований.

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже в пятницу, 21 февраля, в 13:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн церемонии.

Заметим, что жеребьевка будет последней в рамках плейоф, после чего будет сформирована окончательная сетка Лиги чемпионов. Потенциальные соперники сформированы согласно позициям, которые команды занимали на этапе лиги.

Например, если мадридский Реал и Бавария, которые заняли 11 и 12 места на этапе лиги, имеют только два варианта в 1/8 - Атлетико и Байер, которые заняли 5 и 6 место соответственно.

Сітка плейоф Ліги чемпіонів-2024/2025 УЄФА

Отметим, что матчи 1/8 запланированы на 4-5 и 11-12 марта, четвертьфиналы на 8-9 и 15-16 апреля, полуфиналы 29-30 апреля и 6-7 мая, а финал должен состояться 31 мая в Мюнхене.