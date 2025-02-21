Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились все матчи предварительного раунда плейоф Лиги Европы, по итогам которых определились участники 1/8 финала турнира.

По итогам основного этапа в плей-офф турнира попали Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос, Рейнджерс.

На стадии стыковых матчей предварительного раунда сильнее оказались: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Виктория, Реал Сосьедад, Фенербахче и Аякс.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля, в 14:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн церемонии.

Заметим, что жеребьевка будет последней в рамках плейоф, после чего будет сформирована окончательная сетка турнира. Потенциальные соперники сформированы согласно позициям, которые команды занимали на этапе лиги.

Матчи 1/8 запланированы на 6 и 13 марта, четвертьфиналы на 10 и 17 апреля, полуфиналы 1 и 8 мая, а финал должен состояться 21 мая в Бильбао.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги конференций.