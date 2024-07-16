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Стали известны сроки восстановления Месси

Олександр Булава — 16 июля, 23:33
Стали известны сроки восстановления Месси

Аргентинский нападающий Интера Майами Лионель Месси пропустит по меньшей мере два матча клуба из-за травмы голеностопа, которую он получил в финале Копа Америка-2024 против Колумбии.

Об этом сообщил главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино в комментарии ESPN.

"Он подвернул голеностоп, и травма очевидна, поэтому необходимо провести обследование и дождаться результатов. Будут проведены тесты, чтобы определить серьезность ситуации. Мы всегда получаем информацию от нашего кинезиолога, который также является кинезиологом сборной. Он очень осторожен в определении диагноза до получения результатов обследования", - рассказал Мартино.

Напомним, благодаря победе на Копа Америка-2024 Лионель утвердился в статусе самого титулованного футболиста в истории.

Интер Майами занимает второе место в турнирной таблице МЛС с 47 очками в активе.

Інтер Маямі Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

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