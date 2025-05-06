УПЛ определила лучшего игрока и тренера 27 тура УПЛ

Ведущие и эксперты Премьер-лиги объявили состав символической сборной 27 тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ ТВ.

Лучшим тренером стал представитель Александрии Руслан Ротань, под руководством которого команда в напряженном матче одолела Полесье.

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Игроком тура назван хавбек львовских Карпат Амбросий Чачуа, который записал на свой счет дубль в поединке с Левым берегом.

Кроме того, определена символическая сборная 27 тура, в которой нашлось место только для одного игрока Динамо и двух из Шахтера – Дубинчак и Невертон с Бондаренко.

Символическая сборная 27 тура УПЛ

УПЛ ТБ

Марченко – Ильин, Горин, Приймак, Дубинчак – Цара, Бондаренко, Калюжный, Чачуа, Невертон – Тарануха

Ранее дирекция чемпионата утвердила расписание 29 тура.