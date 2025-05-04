Александрия благодаря голам Калюжного и Цары одержала волевую победу над Полесьем

В воскресенье, 4 мая, состоялся центральный и заключительный матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Александрия на выезде победила Полесье.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 32-й минуте усилиями Калюжного, однако до перерыва хозяева сравняли его благодаря голу Батисты в компенсированное время.

Второй тайм для житомирского клуба начался неудачно, ведь вторую желтую карточку получил Майсурадзе, оставив команду в меньшинстве. Подопечные Ротаня довольно долго не могли пробить защиту команды Имада Ашура в большинстве, но все же через 12 минут Теди Цара второй раз за поединок вывел гостей вперед, установив в итоге окончательный счет.

Александрия была в шаге от того, чтобы значительно ухудшить свои шансы побороться за чемпионство с Динамо, однако интрига в борьбе сохранилась. Сейчас у команды 63 очка, а расстояние от лидера составляет 4 пункта. Полесье с 43 баллами осталось 4-м, но в спину уже дышат Карпаты, которые имеют такое же количество очков.

Чемпионат Украины – УПЛ

27 тур, 4 мая

Полесье – Александрия 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 32 Калюжный, 1:1 – 45+1 Батиста, 1:2 – 78 Цара

Полесье: Кудрик – Матич (Андриевский, 82), Чоботенко, Сарапий – Назаренко (Йосефи, 82), Бабенко, Крушинский, Майсурадзе – Гуцуляк – Бристрич (Михайличенко, 54), Батиста (Гонсалвеш, 70)

Александрия: Ермаков – Мартынюк (Копина, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжный – Цара, Мишнев (Ковалец, 62), Шепелев (Смирный, 81), Козак (Беляев, 81) – Филиппов (Булеца, 82)

Предупреждения: 35 – Майсурадзе, 57 – Мартынюк, 90+2 – Шабанов, 90+4 – Андриевский

Удаление: 52 – Майсурадзе (вторая желтая карточка)

Напомним, ранее состоялось еще два матча тура, в которых Колос сыграл вничью с Ворсклой, а Заря разошлась миром с ЛНЗ.