Карпаты в меньшинстве одолели Левый берег в 27 туре УПЛ

Львовские Карпаты на выезде смогли переиграть столичный Левый берег в рамках 27 тура Украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Карпаты уже на 19-й минуте остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку арбитр удалил полузащитника Пабло Альвареса. Для испанца это вторая красная карточка в весенней части сезона, ранее он не доиграл матч с Ворсклой.

Несмотря на игру в меньшинстве, львовяне смогли первыми открыть счет в игре. Амбросий Чачуа замкнул прострел партнера с фланга. Хозяева смогли почти сразу сравнять счет – Олег Синица замкнул неудачный удар Диего в штрафной площадке соперника.

Во второй половине "львы" продолжили давление на ворота киевлян. Это воплотилось в дубль Чачуа, который после стандартного положения замкнул передачу партнера. Через 5 минут голом за львовян отметился Очеретько, который пробил голкипера с острого угла ворот. Однако этот мяч в итоге засчитали, как автогол Андрея Якимива.

Левый берег смог отквитать один мяч – защитника гостей Владислав Бабогло отметился автоголом, когда пытался исправить ошибку голкипера.

Таким образом львовяне улучшили ужасную статистику матчей на выезде – подопечные Лупашко в текущем сезонеза пределами Львова обыграли только откровенных аутсайдеров лиги: Ингулец и Черноморец.

Чемпионат Украины – УПЛ

27 тур, 2 мая

Левый берег – Карпаты 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – 31 Чачуа, 1:1 – 33 Синица, 1:2 – 59 Чачуа, 1:3 – 63 Якимов (автогол), 2:3 – 72 Бабогло (автогол)

Левый берег: Механив, Соколов (Астахов, 70, Ризнык, 81), Якимов, Самар, Сидней, Банада, Диего, Синица, Шастал (Войцеховский, 69), И. Когут (Галас, 46), Сухоручко.

Карпаты: Кинарейкин, Танда (Адамюк, 46), Стецьков (Полегенько, 51), Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко (Федор, 85), Пидлепенец (Очеретько, 46), Игорь Невес (Краснопир, 75).

Предупреждения: Самар, 5, Когут И., 45+1, Диего, 58, Шастал, 67, Синица, 89 – Альварес, 8, Бруниньо, 21, Костенко, 66, Кинарейкин, 90+4, Полегенько, 90+5.

Удаление: Альварес, 19.

Карпаты догнали в турнирной таблице 4-е Полесье, пока у обоих коллективов по 43 балла, однако у житомирской команды матч в запасе. Левый берег с 23 пунктами находится в зоне переходных матчей (14-е место).