Не Перес: испанский журналист сообщил, кто был инициатором бойкота Золотого мяча

Инициатором решения о бойкоте Реалом церемонии вручения Золотого мяча был главный тренер команды Карло Анчелотти.

Об этом сообщил Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Аранча Родригеса.

По информации источника, итальянский наставник принял такое решение, ведь хорошая атмосфера в команде является для него главным приоритетом. Отметим, что Анчелотти выиграл награду лучшему тренеру года.

🚨 It was Carlo Ancelotti who took the initiative to not attend the gala after learning that Vinícius would not receive the Ballon d'Or.



The well-being of the player and the team was his priority in this type of situation. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/f8yYzSw3l6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 29, 2024

Напомним, долгое время фаворитом у букмекеров считался Винисиус Жуниор, но в день вручения Золотого мяча стало известно, что награду получит Родри. Так и вышло – полузащитник Манчестер Сити стал первым испанцем с 1960 года, которому удалось выиграть Золотой мяч.