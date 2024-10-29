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Не Перес: испанский журналист сообщил, кто был инициатором бойкота Золотого мяча

Ігор Чернявський — 29 октября, 18:15
Не Перес: испанский журналист сообщил, кто был инициатором бойкота Золотого мяча
ФК Реал

Инициатором решения о бойкоте Реалом церемонии вручения Золотого мяча был главный тренер команды Карло Анчелотти.

Об этом сообщил Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Аранча Родригеса.

По информации источника, итальянский наставник принял такое решение, ведь хорошая атмосфера в команде является для него главным приоритетом. Отметим, что Анчелотти выиграл награду лучшему тренеру года.

Напомним, долгое время фаворитом у букмекеров считался Винисиус Жуниор, но в день вручения Золотого мяча стало известно, что награду получит Родри. Так и вышло – полузащитник Манчестер Сити стал первым испанцем с 1960 года, которому удалось выиграть Золотой мяч.

Золотий м'яч Реал Мадрид Карло Анчелотті Вінісіус Жуніор

Карло Анчелотті

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