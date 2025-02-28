Оболонь удержала ничью в игре с Полесьем: обзор матча

Житомирское Полесье не смогло одержать победу в выездной игре над киевской Оболонью.

Обзор матча

Житомирский клуб потерял возможность одержать третью победу подряд и обойти Кривбасс, который сейчас занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. Обе команды имеют по 31 зачетному баллу, но криворожский клуб еще свой матч не сыграл.

В то же время Оболонь набрала 18 очков (12 место) и продлила беспроигрышную серию до 5 матчей.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

19 тур, 28 февраля

Оболонь – Полесье 0:0

Оболонь: Марченко, Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк, Близниченко (Прокопенко, 60), Витенчук (Ломницкий, 90+2), Черненко (Курко, 90+2), Тарануха (Слободян, 75), Ильин, Бычек (Устименко, 75)

Полесье: Волынец, Майсурадзе (Гонсалвеш, 74), Виале, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко (Йосефи, 60), Крушинский (Тейлор, 74), Андриевский, Гуцуляк, Назаренко (Битон, 46), Батиста

Предупреждения: 4 – Майсурадзе, 80 – Тейлор, 90+1 – Батиста, 90+1 – Ильин

В первом матче после зимней паузы "волки" благодаря голу Батисты минимально одолели Ингулец, а "пивовары" одолели Ворсклу.

Следующий матч Полесье проведет против Черноморца, поединок 20 тура состоится 6 марта, начало в 13:00. Оболонь днем позже сыграет против Зари. Этот матч начнется в 18:00.