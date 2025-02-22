Гол Батисты в дебютной игре принес Полесью победу над Ингульцом

Житомирское Полесье одержало минимальную победу над Ингульцом из Петрово в матче 18 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Факундо Батиста – зимнее приобретение "волков". Он является самым дорогим трансфером Полесья в истории.

Однако стоит отметить, что Батиста также много возможностей упустил, в частности у него был нереализованный выход один на один. А результативный удар нападающий наносил по пустым воротам после невероятной комбинации.

ФК Полесье

И если у Полесья были проблемы с реализацией, то у Ингульца даже с созданием моментов. За всю игру подопечные Василия Кобина не нанесли ни одного удара в створ ворот. Правда, однажды мяч попал в перекладину, но на том острые моменты у Ингульца завершились.

Чемпионат Украины – УПЛ

18 тур, 22 февраля

Ингулец – Полесье 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Батиста

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк, Катрич, Малыш, Жовтенко, Лосенко, Пятов, Сад, Волохатый, Могильный (75 Гаджук), Пушкарев

Полесье: Волынец – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес (Гонсалвеш 84), Андриевский (Мельниченко 73), Йосефи (Назаренко 62), Гуцуляк (Пайшау 84), Крушинский, Батиста (Леднев 73)

Предупреждения: Бенедюк 68 – Майсурадзе 17, Сарапий 57 (пропускает следующую игру)

Эта победа позволила житомирцам сократить отставание от еврокубкового 4 места. Его занимает Кривбасс, который накануне сенсационно проиграл Вересу. У Полесья теперь 30 очков, а криворожане имеют 31.

Что же касается Ингульца, то клуб продолжает находиться на последней позиции в турнирной таблице. У клуба 9 баллов и отставание от зоны переходных матчей на 6 пунктов.