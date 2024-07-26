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Агент Довбика назвал причины срыва трансфера в Атлетико

Владислав Уткін — 26 июля, 23:53
Агент Довбика назвал причины срыва трансфера в Атлетико

Агент украинского нападающего Артем Довбика Алексей Люндовский заявил, что причиной срыва перехода игрока в Атлетико Мадрид стали несерьезный проект и плохие финансовые условия.

Об этом агент рассказал в комментарии Украинскому футболу.

"Атлетико – большой клуб, но мы не увидели здесь серьезный проект для Артема, и их предложение в финансовом плане значительно уступает предложениям других заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги клубов", – сказал Люндовский.

Накануне появилась информация, что Довбик близок к переходу в итальянскую Рому.

При этом всему еще совсем недавно сообщалось, что в Атлетико уверены в подписании украинского бомбардира.

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