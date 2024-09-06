Драйвовый защитник и забивной нападающий. Кого зря не вызвал Ребров на Албанию и Чехию

Национальная сборная Украины готовится провести первые матчи в новом розыгрыше Лиги наций-2024/25. В сентябрьской спайке соперниками "сине-желтых" будут команды Албании и Чехии.

В лагерь главной команды страны Сергей Ребров вызвал 23 футболиста. Список стал короче после того, как стало известно о повреждениях Дениса Попова и Артема Довбика.

Тренерский штаб заполнять появившиеся из-за незапланированных обстоятельств "вакансии" не стал. Как не стал и вызывать футболистов, которые по мнению Чемпиона, лишними на этом сборе отнюдь не были бы, еще до потери центрбека и нападающего. Вашему вниманию — 4 игрока, которые способны добавить новых красок составу сборной Украины уже сегодня.

Александр Назаренко

Хавбек Полесья – несомненно, лучший футболист стартового отрезка нового сезона в УПЛ. Назаренко забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи. Экс-футболист Днепра-1 зарекомендовал себя не просто лидером "волков", но и игроком, способным как разгонять и направлять атаки в нужное русло и отдавать решающие ремни, так и быть эффективным завершателем. Такие качества указывают на современного эффективного вингера, который может быть полезен в разных ситуациях.

ФК Полісся

В случае с Назаренко не менее важным фактором является ситуация с крыльями атаки в лагере "сине-желтых". Если на левом фланге Михаил Мудрик, по сути, безальтернативный, а что представляет из себя в футболке сборной Владислав Кабаев, мы пока не знаем, то на противоположном краю Ребров рассчитывает на Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Принимая во внимание возраст капитана, поиск вариантов привлечения свежей крови с прицелом на будущее выглядит логичным уже сейчас.

Алексей Сыч

23-летний футболист Руха – сильнейший правый защитник УПЛ с начала сезона. Сыч давно в горниле сборных Украины разных возрастов, и показал качественный футбол на Олимпийских играх. Среди футболистов "черно-желтых" он — один из самых ценных активов Григория Козловского, который точно планирует сделать хороший бизнес на своем "детском саду".

ФК Рух

На сентябрьский сбор Ребров пригласил традиционную пару Конопля-Тымчик. Представители Шахтера и Динамо соответственно имеют свой "потолок" возможностей, и в свои годы прыгнуть выше нынешнего потенциала уже смогут вряд ли. Сила Алексея Сыча как кандидата на усиление правого фланга обороны сборной очевидна. Это тот игрок, который еще прогрессирует и готов впитывать идеи современного футбола, как губка. Сыч выглядит защитником, который может одинаково успешно действовать, как на своей половине поля, так и поддерживать начинания своей команды в фазе атаки. А еще находится в тех кондициях и форме, которые точно пригодились бы национальной сборной.

Тарас Михавко

О Николае Матвиенко в контексте безальтернативности и одновременно проблемах в игре этого футболиста на позиции левого центрального защитника мы говорили не раз, и в последний — в материале об Арсении Батагове. Но пока защитник Трабзонспора выиграть борьбу за место в составе турецкого клуба не может, и продвинуться в карьерных ступенях выше последних месяцев точно не сумел, на внутренней арене весьма громко о себе заявил еще более молодой футболист.

Соцмережі

19-летний Тарас Михавко стал настоящим открытием начала сезона-2024/25. Интересно, что при этом Михавко начинал новую кампанию чрезвычайно неубедительно, и после того, как получил шанс в старте Динамо из-за травмы Максима Дячука, не "уставал" ошибаться, то и дело отдавая неточные передачи под давлением оппонентов. Но быстро успокоился и обрел уверенность. А после гениального ассиста Владиславу Ванату в матче с Зальцбургом о Михавко узнали и на высоком клубном международном уровне. Учитывая предпочтения Реброва-тренера, который ценит центрбеков, умеющих не только защищаться, свой шанс Михавко может дождаться уже в ближайшем будущем.

Игорь Краснопир

Нападающий Руха среди тех игроков, о которых мы говорили в контексте не менее важной и актуальной для украинского футбола темы. Игорь Краснопир еще раз доказал, что способен адаптироваться к новым условиям максимально быстро и быть эффективным в любых ситуациях. А главное — отвечать задачам футболиста его позиции, призванных решать судьбу эпизодов в пользу своей команды.

ФК Рух

Казалось бы, после временной потери Довбика необходимость привлечения еще одного центрфорварда в национальную команду очевидна, но Ребров решил иначе. Но как бы то ни было, 5 голами с начала сезона Краснопир делает вызов всем, кто сомневается в его возможностях. Этот парень не боится брать игру на себя, регулярно продавливает оппонентов за счет подходящих габаритов, а также прибавляет в игре на втором этаже. И если до следующего сбора у ведущих исполнителей центра атаки "сине-желтых" снова возникнут проблемы со здоровьем, игровой практикой и реализацией, Краснопир надеяться на вызов может.