Среди звезд: Довбик попал в трейлер EA FC 25

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик попал в трейлер футбольной игры EA SPORTS FC 25.

В проморолик также вошли звезды мирового футбола разных эпох, такие как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие.

The New #FC25 Pack Opening Animation Is Confirmed To Be A Tunnel Style Once Again!@EASPORTSFC pic.twitter.com/ViJZ19jwVm — FC25 News & Leaks (@LeaksFC25) July 15, 2024

Ранее мы сообщали, что лицом новой части футбольного симулятора станет Джуд Беллинг. Это уже вторая футбольная игра от EA Sports, которая перестала иметь культовое название FIFA.

Напомним, ранее стало известно, что Довбик не намерен покидать Жирону в летнее трансферное окно.