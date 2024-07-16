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Среди звезд: Довбик попал в трейлер EA FC 25

Владислав Уткін — 16 июля, 16:11
Среди звезд: Довбик попал в трейлер EA FC 25

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик попал в трейлер футбольной игры EA SPORTS FC 25.

В проморолик также вошли звезды мирового футбола разных эпох, такие как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие.

Ранее мы сообщали, что лицом новой части футбольного симулятора станет Джуд Беллинг. Это уже вторая футбольная игра от EA Sports, которая перестала иметь культовое название FIFA.

Напомним, ранее стало известно, что Довбик не намерен покидать Жирону в летнее трансферное окно.

EA Sports Зінедін Зідан Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Артем Довбик Девід Бекхем Ніко Вільямс

EA Sports

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