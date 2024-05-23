Не для наказания: на Копа Америка-2024 впервые появится розовая карточка

Южноамериканская конфедерация футбола Конмебол будет использовать розовую карточку на Копа Америка-2024.

Об этом сообщает FourFourTwo.

Отмечается, что карточку будут показывать в случае возможной травмы головы или сотрясения мозга. Если команда использовала все 5 доступных замен и произошла такая ситуация, то тренер должен проинформировать главного или четвертого судью, который затем покажет карточку, и можно будет сделать дополнительную замену.

В таком случае сопернику также будет предоставлена шестая замена для поддержания честности в игре.

Копа Америка будет проходить с 23 июня по 14 июля в США. Титул будет защищать сборная Аргентины, которая выиграла турнир в 2021 году.

Напомним, сборная Бразилии объявила заявку команды на турнир.