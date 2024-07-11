Колумбия минимально одолела Уругвай и вышла в финал Копа Америка-2024

В ночь с 10 на 11 июля состоялся полуфинальный матч Кубка Америки-2024 по футболу, в котором Колумбия победила Уругвай.

Несмотря на доминацию Уругвайцев в начале игры, и во втором тайме, Колумбийцы смогли наносить удар по воротам соперника и удержать победный счет до окончания игры.

Достойны внимания действия Хамеса Родригеса и Хефферсона Лермы, ведь они смогли использовать угловой для первого гола команды. Для Хамеса это уже седьмая результативная передача на турнире.



Копа Америка-2024 1/2 финала, 11 июля Колумбия — Уругвай 1:0 Голы: 1:0 - 39' Лерма.