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Колумбия минимально одолела Уругвай и вышла в финал Копа Америка-2024

Андрій Яросименко — 11 июля, 07:05
Колумбия минимально одолела Уругвай и вышла в финал Копа Америка-2024

В ночь с 10 на 11 июля состоялся полуфинальный матч Кубка Америки-2024 по футболу, в котором Колумбия победила Уругвай.

Несмотря на доминацию Уругвайцев в начале игры, и во втором тайме, Колумбийцы смогли наносить удар по воротам соперника и удержать победный счет до окончания игры.

Достойны внимания действия Хамеса Родригеса и Хефферсона Лермы, ведь они смогли использовать угловой для первого гола команды. Для Хамеса это уже седьмая результативная передача на турнире.

Копа Америка-2024
1/2 финала, 11 июля
Колумбия — Уругвай 1:0
Голы: 1:0 - 39' Лерма.

В финале сборная Колумбии встретится с Аргентиной, ранее победившей Канаду с голом Месси. А Уругвай и канадцы устроят борьбу за третье место.
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