Без Ярмоленко: Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций-2024/25.

Об этом сообщает УАФ.

В основной список попали 25 игроков, еще 8 – в резервный. Отметим, что полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко не получил вызов в национальную команду, пока находится в резервном списке.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

Нападающие: Артём Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Дмитрий Резник (Шахтер Донецк), Александр Сваток (Остин, США), Александр Мартынюк (Александрия), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - Динамо Киев), Артем Бондаренко, Данило Сикан (оба - Шахтер Донецк), Александр Назаренко (Полесье Житомир).

Напомним, свой следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против Грузии (номинально домашний матч в Варшаве). Через три дня после этого украинцев ожидает противостояние с Чехией.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албанию (2:1) и Чехию (3:2) . После этих поединков наставник "сине-желтых" Сергей Ребров получил много критики за недостаточное обновление состава сборной.