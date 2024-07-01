Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Лидер сборной Грузии перешел во французский Мец

Владислав Уткін — 1 июля, 16:40
Лидер сборной Грузии перешел во французский Мец

Нападающий сборной Грузии и Аякса Жорж Микаутадзе перешел во французский Мец.

Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Мец, за который игрок выступал в течение шести месяцев, воспользовался опцией выкупа нападающего за 13 млн евро.

Микаутадзе - лучший бомбардир Евро-2024 с 3 забитыми мячами. Игрок делит первую строчку с немцем Джамалом Мусиалой и словаком Иваном Шранцом.

Напомним, что сборная Грузии завершила путь на Евро, потерпев поражение от Испании в 1/8 финала.

Аякс Мец Євро-2024 з футболу Збірна Грузії з футболу

Євро-2024 з футболу

Мартинес: Нужно показать свой лучший футбол
Беллингему грозит дисквалификация на Евро-2024 из-за некультурного жеста во время празднования гола
Мбаппе: Против Бельгии будет очень сложно
Дешам: Мы должны подготовиться к серии пенальти
Де ла Фуэнте о голевой передаче Руиса: Она была великолепна

Последние новости