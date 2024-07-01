Лидер сборной Грузии перешел во французский Мец
Нападающий сборной Грузии и Аякса Жорж Микаутадзе перешел во французский Мец.
Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.
Мец, за который игрок выступал в течение шести месяцев, воспользовался опцией выкупа нападающего за 13 млн евро.
Микаутадзе - лучший бомбардир Евро-2024 с 3 забитыми мячами. Игрок делит первую строчку с немцем Джамалом Мусиалой и словаком Иваном Шранцом.
Напомним, что сборная Грузии завершила путь на Евро, потерпев поражение от Испании в 1/8 финала.