Лидер сборной Грузии перешел во французский Мец

Нападающий сборной Грузии и Аякса Жорж Микаутадзе перешел во французский Мец.

Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Мец, за который игрок выступал в течение шести месяцев, воспользовался опцией выкупа нападающего за 13 млн евро.

Ajax and FC Metz have reached an agreement on the transfer of Georges Mikautadze 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 1, 2024

Микаутадзе - лучший бомбардир Евро-2024 с 3 забитыми мячами. Игрок делит первую строчку с немцем Джамалом Мусиалой и словаком Иваном Шранцом.

Напомним, что сборная Грузии завершила путь на Евро, потерпев поражение от Испании в 1/8 финала.