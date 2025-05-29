Металлист 1925 обыграл Левый Берег в первом матче плей-офф за место в УПЛ

В четверг, 29 мая, состоялся еще один матч плей-офф за место в высшем украинском дивизионе сезона-2025/26, в котором сошлись 14-я команда Украинской Премьер-лиги Левый Берег и бронзовый призер Первой Лиги Металлист 1925.

Победу с минимальным счетом праздновал харьковский клуб. Единственный гол на 38-й минуте забил Ари Моура, который классным ударом с линии штрафной отправил мяч в сетку ворот столичной команды.

Во втором тайме команды еще имели несколько моментов забить, однако в итоге не смогли этого сделать, оставив больше интриги на ответный матч, который состоится 1 июня в 15:30.

УПЛ – плей-офф

Переходные матчи, первая игра, 29 мая

Левый Берег – Металлист 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 38 Моура

Левый Берег: Механив, Соколов, Банада, Семенов, Сиднней, Дедух, Косовский (Приходько 79), Шастал (Галас 70), Диего (Синица 46), М. Когут (Войцеховский 63), Ризнык (Сухоручко 46).

Металлист 1925: Варакута, Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец (Черноморец 57), Юрченко (Литвиненко 74), Мафвента, Калитвинцев (Чурко 64), Ари, Мба (Бугай 74), Рашица (Гаджиев 74)

Предупреждения: 44 – Сиднней, 44 – Ари, 83 – Галас, 90 – Варакута, 90+2 – Банада

Напомним, ранее состоялся матч плейоф между Ворсклой и Кудривкой, в котором со счетом 2:1 победу одержал полтавский коллектив.