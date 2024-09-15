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Звездный возврат: Месси отметился дублем и ассистом в матче против Филадельфии

Андрій Яросименко — 15 сентября, 10:54
Звездный возврат: Месси отметился дублем и ассистом в матче против Филадельфии
Ліонель Мессі та Луїс Суарес
Getty images

Звездный нападающий американского Интера Майами, аргентинец Лионель Месси, отличился двумя голами и ассистом в матче МЛС против Филадельфии.

Поединок завершился со счётом 3:1.

Игра началась с неожиданного гола в ворота Интера, нападающий филадельфийцев Микаэль Уре на второй минуте открыл счет матча (1:0). Через 24 минуты Месси ответил прострелом с передачи Суареса (1:1), а уже через 4 минуты ему помог Альба, поэтому аргентинец оформил дубль (2:1).

На 45 минуте Интер мог закрывать вопрос по игре, Суарес забил гол, но был отменен. Однако уругваец не разочаровался, и в добавленное время из ассиста Месси пробил по воротам (3:1). Напомним, что украинский защитник Сергей Кривцов не был заявлен на этот матч.

Напомним, этот матч стал для аргентинца первым после возобновления травмы, которую он получил в финале Копа Америка-2024.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Суарес Сергій Кривцов МЛС

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