Мбаппе: Играть в маске – абсолютный ужас

Форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе не скрывает трудностей игры в маске на Евро-2024.

Цитирует нападающего RMC Sport.

"Играть в маске — абсолютный ужас. Я изменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще накапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D . Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это", — сказал Мбаппе.

Напомним, Килиан столкнулся с игроком австрийской команды Кевином Дансо в 1 туре группового этапа и сломал нос. Форвард решил не делать операцию до завершения турнира и смог сыграть в 3 туре против Польши.

Напомним, сегодня сборная Франции в 1/8 финала сыграет по Бельгии. Начало – в 19:00 по киевскому времени.