Матчи первого тура УПЛ с участием Шахтера, Динамо и Руха перенесены из-за вызова игроков на Олимпиаду
Украинская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура сезона-2024/25.
Об этом было сообщено на официальном сайте.
Расписание первого тура УПЛ
3 августа (суббота)
- Вереск — Карпаты 15:30
- Кривбасс - Черноморец 18:00
4 августа (воскресенье)
- Днепр-1 - ЛНЗ 13:00
- Оболонь - Колос 15:30
- Заря - Ингулец 18:00
Отмечается, что три матча (Ворскла – Шахтер, Александрия – Динамо, Рух – Полесье) перенесены в связи с вызовом игроков в состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже.
Ранее Чемпион разобрал , в каком составе "сине-желтые" будут играть на Олимпиаде.