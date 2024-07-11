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Матчи первого тура УПЛ с участием Шахтера, Динамо и Руха перенесены из-за вызова игроков на Олимпиаду

Владислав Уткін — 11 июля, 22:00
Матчи первого тура УПЛ с участием Шахтера, Динамо и Руха перенесены из-за вызова игроков на Олимпиаду

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура сезона-2024/25.

Об этом было сообщено на официальном сайте.

Расписание первого тура УПЛ

3 августа (суббота)

  • Вереск — Карпаты 15:30
  • Кривбасс - Черноморец 18:00

4 августа (воскресенье)

  • Днепр-1 - ЛНЗ 13:00
  • Оболонь - Колос 15:30
  • Заря - Ингулец 18:00

Отмечается, что три матча (Ворскла – Шахтер, Александрия – Динамо, Рух – Полесье) перенесены в связи с вызовом игроков в состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже.

Ранее Чемпион разобрал , в каком составе "сине-желтые" будут играть на Олимпиаде.

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