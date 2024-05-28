Лунин не сыграет против Куртуа: Сборная Бельгии объявила предварительный состав на Евро-2024

Сборная Бельгии по футболу объявила расширенный состав игроков на чемпионат Европы-2024.

Об этом сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация.

Отметим, что в заявку не попал голкипер Реала Тибо Куртуа, который пропустил большую часть сезона из-за травмы колена и лишь недавно вернулся на поле.

Заявка сборной Бельгии на Евро-2024

Вратари: Коэн Кастельс (Вольфсбург), Томас Камински (Лутон Таун), Мац Селс (Ноттингем Форест)

Защитники: Тимоти Кастань (Фулхэм), Максим Де Куйпер (Брюгге, Зенон Дебаст (Андерлехт), Ваут Фаес (Лестер Сити), Томас Менье (Трабзонспор), Ян Вертонген (Андерлехт), Артур Теате (Стад Ренн), Аксель Витсель (Атлетико Мадрид)

Полузащитники: Янник Карраско (Аль-Шабаб), Кевин Де Брейне (Манчестер Сити), Орел Мангала (Олимпик Лионе), Амаду Онана (Эвертон), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Артур Вермерен (Атлетико Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург)

Нападающие: Йохан Бакайоко (ПСВ), Шарль де Кетелаере (Аталанта), Джереми Доку (Манчестер Сити), Ромелу Лукаку (Рома), Доди Лукебакио (Севилья), Лоис Опенда (РБ Лейпциг), Леандро Троссард (Арсенал).

Бельгия является одним из соперников сборной Украины на Евро в группе E. В квартет также попали Словакия и Румыния.

Напомним, Континентальное первенство состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Уже известны все участники турнира и даже их шансы на победу по версии букмекеров.

Ранее мы сообщали, что УЕФА разрешила расширить заявки команд с 23 до 26 игроков.