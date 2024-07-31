Заря определилась с местом проведения домашних матчей УПЛ
Луганская Заря определилась с местом проведения домашних матчей Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает Украинский футбол со ссылкой на пресс-атташе клуба.
"Мы будем проводить домашние матчи на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского", — сказал Максим Поваров.
Отметим, что "черно-белые" начнут новый сезон УПЛ домашним поединком против Ингульца, матч состоится 4 августа.
Напомним, ранее луганский клуб продлил арендные соглашения с двумя игроками Динамо, центрбеком Александром Яциком и форвардом Игорем Горбачем. Также луганчане подписали австрийского центрального защитника Габриэля Эскинья и 24-летнего словенского вингера Жана Тронтеля.