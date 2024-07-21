Лобановский и Луческу попали в рейтинг самых успешных тренеров за всю историю

Валерий Лобановский и Мирча Луческу попали в рейтинг самых успешных тренеров по истории футбола.

Соответствующий рейтинг предложил портал Givemesport.

Критерием оценки стало количество выигранных трофеев. Легендарный украинский наставник занял четвертое место с 30 титулами.

Луческу, значительную часть своей карьеры проведший в Украине, где тренировал донецкий Шахтер и киевское Динамо вошел в топ-3 — 38 трофеев.

"Настоящий начинающий менеджер, Луческу выигрывал трофеи в Румынии, Турции, Украине и Италии. Еще один выходец из-за железного занавеса, Луческу начал свою менеджерскую карьеру в родной Румынии, выиграв с Динамо Бухарест два Кубка Румынии и чемпионский титул.

Самым успешным периодом его карьеры в футбольном клубе стало руководство донецким Шахтером, где он превратил его в одну из величайших украинских команд всех времен", - говорится в характеристике румынского специалиста.