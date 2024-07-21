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Лобановский и Луческу попали в рейтинг самых успешных тренеров за всю историю

Владислав Уткін — 21 июля, 16:01
Лобановский и Луческу попали в рейтинг самых успешных тренеров за всю историю

Валерий Лобановский и Мирча Луческу попали в рейтинг самых успешных тренеров по истории футбола.

Соответствующий рейтинг предложил портал Givemesport.

Критерием оценки стало количество выигранных трофеев. Легендарный украинский наставник занял четвертое место с 30 титулами.

"Валерий Лобановский провел большую часть своей работы за железным занавесом. Под его руководством киевское Динамо выиграло восемь титулов чемпиона СССР и шесть Кубков СССР. Динамо также добилось успеха на континентальной арене, дважды выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы.
После распада Советского Союза Лобановский превратил Динамо в доминирующую команду в Украине, выиграв пять чемпионских титулов подряд, а также три Кубка Украины", – говорится в описании карьеры Лобановского.

Луческу, значительную часть своей карьеры проведший в Украине, где тренировал донецкий Шахтер и киевское Динамо вошел в топ-3 — 38 трофеев.

"Настоящий начинающий менеджер, Луческу выигрывал трофеи в Румынии, Турции, Украине и Италии. Еще один выходец из-за железного занавеса, Луческу начал свою менеджерскую карьеру в родной Румынии, выиграв с Динамо Бухарест два Кубка Румынии и чемпионский титул.

Самым успешным периодом его карьеры в футбольном клубе стало руководство донецким Шахтером, где он превратил его в одну из величайших украинских команд всех времен", - говорится в характеристике румынского специалиста.

Топ-8 самых успешных тренеров за всю историю футбола

  1. Сэр Алекс Фергюсон – 49
  2. Пеп Гвардиола – 39
  3. Мирча Луческу – 38
  4. Валерий Лобановский – 30
  5. Карло Анчелотти – 29
  6. Жозе Моуринью – 26
  7. Луис Фелипе Сколари – 26
  8. Джок Штайн – 26
Валерій Лобановський Мірча Луческу Сер Алекс Фергюсон

Валерій Лобановський

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