Как будет проходить жеребьевка еврокубков по новому формату

Начиная с сезона 2024/25, 36 клубов будут участвовать в новой "лиговой" стадии (бывший групповой этап) Лиги чемпионов УЕФА, что позволит еще четырем командам посоревноваться в главном клубном соревновании Европы.

По новому формату, все участники сыграют восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше. Новый формат даст болельщикам больше конкурентных и сбалансированных матчей на всех уровнях на протяжении всего этапа лиги.

Чтобы определить восемь разных соперников, команды будут посеяны в четыре корзины на основе их индивидуального клубного коэффициента в начале сезона (единственным исключением является то, что обладатель титула Лиги чемпионов УЕФА всегда получает первый номер посева в корзине 1), то есть победа во внутреннем чемпионате не гарантирует первой корзины, как это было раньше.

Затем каждая команда будет "жеребоваться" с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде. То же касается Лиги Европы УЕФА, тогда как в Лиге конференций УЕФА каждая команда встретится только с шестью соперниками, по одной из каждой из шести корзин.

На стадии лиги команды не могут встречаться с соперниками из своей страны и могут сыграть в жеребьевке максимум с двумя командами из одной страны.

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Все команды узнают соперников через компьютер

Новый формат требует новой концепции жеребьевки. На самом деле, если применить старую концепцию жеребьевки группового этапа к новому формату лиги, то понадобится около 1000 шаров, а на сцене будет не менее 36 чаш, что приведет к невыносимо длительной жеребьевке.

Все 36 команд узнают своих соперников через компьютер, который и проведет жеребьевку. Для каждой команды, определенной вручную, специальное автоматизированное программное обеспечение случайным образом определит восемь соперников в четырех корзинах, которые будут показаны на экране в жеребьевке и по телевидению. Программа также определит, какие матчи состоятся дома, а какие на выезде.

Жеребьевка начнется с первой корзины, назначив восемь соперников для всех девяти команд, один за другим, и продолжится с другими в убывающем порядке, пока все команды не получат своих восьмерых соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьевки, предусмотренных регламентом, гарантируя при этом, что жеребьевка может быть завершена для всех команд, не приводя ни в коем случае к тупиковой ситуации.

Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников до конца жеребьевки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу, 31 августа, во избежание календарных коллизий с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, играющих в одних и тех же городах.

Программное обеспечение для жеребьевки предоставляет компания AE Live. С момента своего назначения в сентябре 2023 года партнером всех жеребьевок УЕФА они разработали и протестировали программное обеспечение, интегрировав различные внутренние и внешние механизмы для проверки и верификации результатов.

Весь процесс жеребьевки был проверен внешним аудитором, компанией Ernst & Young, с особым вниманием к случайности и соблюдению правил жеребьевки. Ernst & Young также обеспечит проверку и контроль операций ручной и цифровой жеребьевки на месте.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представит донецкий Шахтер, а в Лиге Европы будет выступать киевское Динамо. Кроме того, теоретические шансы преодолеть квалификацию Лиги конференций сохраняет Кривбасс, который в первом матче плей-офф квалифайна проиграл испанскому Бетису (0:2).

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа, а Лиги Европы и Лиги конференций – 30 числа последнего месяца лета.