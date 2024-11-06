Судаков и Зубков – лучшие игроки матча Шахтера с Янг Бойз

Шахтер в 4 туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл швейцарский Янг Бойз ( 2:1 ).

Аналитический портал SofaScore определил оценки подопечных Марино Пушича и их соперников.

Самую высокую оценку среди игроков Шахтера получил полузащитник Георгий Судаков – 8,8 балла. Полузащитник отыграл полный матч, отличился голом и результативной передачей. Также в его активе 83% точных передач и 4 успешных попытки дриблинга.

Вторую высокую оценку в игре получил Александр Зубков (8,6). За 90 минут он отличился голом, отдал 78% точных передач, 2 удара по воротам и 3 удара мимо ворот.

После четырех туров Лиги чемпионов у Шахтера 4 балла. В следующем туре "горняки" 27 ноября сыграют гостевой матч против нидерландского ПСВ.