Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Судаков и Зубков – лучшие игроки матча Шахтера с Янг Бойз

Олександр Булава — 6 ноября 2024, 22:09
Судаков и Зубков – лучшие игроки матча Шахтера с Янг Бойз
ФК Шахтар

Шахтер в 4 туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл швейцарский Янг Бойз ( 2:1 ).

Аналитический портал SofaScore определил оценки подопечных Марино Пушича и их соперников.

Самую высокую оценку среди игроков Шахтера получил полузащитник Георгий Судаков – 8,8 балла. Полузащитник отыграл полный матч, отличился голом и результативной передачей. Также в его активе 83% точных передач и 4 успешных попытки дриблинга.

Вторую высокую оценку в игре получил Александр Зубков (8,6). За 90 минут он отличился голом, отдал 78% точных передач, 2 удара по воротам и 3 удара мимо ворот.

После четырех туров Лиги чемпионов у Шахтера 4 балла. В следующем туре "горняки" 27 ноября сыграют гостевой матч против нидерландского ПСВ.

Янг Бойз Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Янг Бойз

УЕФА назвала лучшего игрока матча Шахтер – Янг Бойз
Шахтер – Янг Бойз: видео голов и обзор матча
Брюгге одолел Астон Виллу в 4 туре Лиги чемпионов
Шахтер одержал первую победу в ЛЧ, одолев Янг Бойз в волевом стиле
Пяточка, стеночка и бильярдный удар: гол "в раздевалку" от Судакова

Последние новости