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Трубин стал лучшим игроком матча ЛЧ Бавария – Бенфика

Микола Дендак — 7 ноября 2024, 00:21
Трубин стал лучшим игроком матча ЛЧ Бавария – Бенфика
Анатолій Трубін
Getty Images

Украинский вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин получил самую высокую оценку за матч 4 тура Лиги чемпионов Бавария – Бенфика (1:0).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Игру украинца оценили в 8,7 балла. Несмотря на пропущенный гол, он с запасом лучший игрок Бенфики (у второго места 7,4) и уверенно обошел лидера Баварии Гарри Кейна (8,5). На счету Трубина 9 сейвов, 0.65 отведенных голов и 17 точных передач с 23 (74%).

В сезоне-2024/25 украинец провел за Бенфику 14 матчей, 6 из которых отстоял "на ноль" и пропустил 11 голов. Лиссабонский коллектив занимает 19 место в турнирной таблице Лиги чемпионов после побед над Црвеной Звездой и мадридским Атлетико.

Напомним, накануне бывший клуб Трубина, донецкий Шахтер, одержал первую победу на турнире, обыграв швейцарский Янг Бойз (2:1).

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