Шахтер сломался на исходе игры, не без помощи арбитров

Выигрывать целый матч, почти час вести 2:0 и проиграть за последние 8 минут – такое бывает в футболе, не правда ли? Но когда это случается с украинской командой – больно…

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Ожидание игры с ПСВ было тревожным и фактически никто не решался давать смелые прогнозы в пользу "Шахтера": в этом сезоне Лиги чемпионов горняки выиграли только у скромного "Янг Бойза" и вывезли ничью со стадиона дебютанта самого престижного клубного турнира – "Болоньи".

С другой стороны, клуб из Эйндховена мощно идет в чемпионате (остановить его смог только более именитый "Аякс"), забивая по 3 и 5, а то и 6 мячей за игру. Несколько уменьшал уровень напряжения тот факт, что в Лиге чемпионов нидерландцы набрали всего на одно очко больше горняков. Но если посмотреть, что свои две ничьи они сыграли против агрессивных в атаке ПСЖ и "Спортинга", а победили, разгромив "Жирону" (4:0), все возвращается на круги своя: ПСВ однозначный фаворит и ждать хороших новостей от этого матча сложно.

Сенсационное начало

В конце концов, сама игра еще раз доказала, что футбол довольно часто выходит за пределы предстартовых прогнозов. Контратаки горняков разрезали оборону хозяев, как нож подтопленное масло. Ефим Конопля играл просто как бог, не замечая своего оппонента на фланге и отдавая на партнеров такие голевые передачи, после которых оставалось только творить. Голы Даниила Сикана и Александра Зубкова, забитые в тот же – дальний от них, левый угол голландских ворот, заставили всех выкрикивать восторженные комплименты. Честно говоря, как-то и не верилось, что это "Шахтер" выдает такие шедевры. Предыдущие невнятные игры заложили фундамент невысоких ожиданий, на почве чего и выросло сдержанное восприятие.

Ефим Конопля против Оливье Боскальи ФК "Шахтер" Донецк

Развитие событий показало, что и хозяева недооценили соперника и не ожидали от него таких кинжальных ударов. ПСВ продолжал атаковать и создавать моменты, но украинцы на кураже действовали спокойно, а сами голландцы, заметно шокированные текущим результатом, теряли хладнокровие и наносили удары, хоть и сильные, но при этом либо по центру, либо в ту зону, где голкипер без проблем справлялся с ним.

Вратарь "горняков" – это тот столп, от которого произошла уверенность партнерам с начала матча. Его спокойствие, надежность, отсутствие какой-либо суеты однозначно зарядили партнеров такими же эмоциями. Вспомните эпизод в начале матча, когда Дмитрий, как казалось, поспешно вышел из ворот на перехват подачи, которую нападающий ПСВ принял в штрафной прямо перед украинским голкипером. Но Потрошитель никуда не дергался и переиграл оппонента в борьбе нервов и выдержки. И вы точно не забыли, что именно Резник начал атаку, которую Конопля и Сикан довели до первого гола.

Игра в первом тайме складывалась для "Шахтера" вообще сказочно: Зубков совершил шедевр, который от него нечасто можно ожидать. В первом тайме происходило то, что случается, когда соперник ловит атакующих хозяев на контратаке: играющая первым номером команда теряет психологическую уверенность, а оппонент, успешный в контригре, наоборот ее приобретает. Потому и преимущество по ударам было у хозяев незначительное 11 против 8.

Коррективы Боша

Но после перерыва Петер Бош заложил фундамент сработавших позже изменений: он убрал с фланга Ефима Конопли оппонента, которого украинец вообще не замечал – вчерашнего дублера, 20-летнего Матео Дамса, вместо которого вышел другой молодой человек, забивной нападающий, 21-летний Рикардо Пепи. Американец скажет свое победное слово на последней минуте компенсированного времени, но перестановка, осуществленная наставником ПСВ, уже не позволяла Конопле так стремительно прорываться по флангу.

Однако уверенность в хозяевах не вернулась так быстро, хотя они беспрестанно "лезли" на ворота горняков и атака шла за атакой. Отводить угрозу от своих ворот украинцам было довольно проблематично, хотя изредка контратаки и проходили, и под конец игры (как раз к "бурым" событиям) удалось даже очень перспективно, когда Судаков решился на удар из пределов штрафной и его заблокировали. На фоне атак хозяев это было большой редкостью.

Свисток рефери: а так можно?

Последнее дело обвинять в своих бедах рефери, но в этой игре Урс Шнидер сыграл свою роль. Швейцарец (опять представитель этой страны обижает нас) довольно странно замечал одни нарушения и пропускал другие. Удаление Педро Энрике возражений не вызывает: да, опоздал, когда Бакайоко бросил мяч себе на ход, влетел шипами в ступню бельгийцу – вопросов нет. Но почему раньше, когда Тильман прямой ногой попал в колено Сикана, рефери не показал такую же красную? Типа, не очень ли сильно въехал? Но ведь нога была прямая. Неужели держал в уме результат и не захотел прятать хозяев? Возникают мысли, не правда ли?

Следующий эпизод со штрафным, приведший к первому ответному голу. 87 минута, Тильман (в свое время не удален) просыпает мяч себе на ход, с ним борется Крыськив, в какой-то момент помогая себе руками, и полузащитник падает перед штрафной – швейцарец показывает Крыськову желтую и назначает штрафной.

ФК "Шахтер" Донецк

Момент ошибки во время штрафного со стороны Потрошителя, который в целом феноменально отыграл матч, не обсуждается. Но сравним нарушение правил на Тильмане с эпизодом, возникшим за 2 минуты до этого. На 85 минуте Эгиналду прикрывает мяч корпусом у лицевой линии ворот ПСВ: Пепи двумя руками толкает в спину бразильца, тот падает и мяч от него выходит за пределы поля. Рефери показывает "удар от ворот". В тот момент хотелось выкрикнуть: "Так можно играть в футбол?" Когда ты прикрываешь мяч корпусом, удерживая время, а соперник, не заботясь о том, как оттеснить тебя с мячом или отобрать мяч, извините, "тупо" двумя руками толкает в спину и за это ему отдают желаемый мяч?

У меня вопрос – для чего тогда судья на поле?

В момент борьбы Крыськива и Тильмана игра первой руками не была такой очевидной, но судья Шнидер даже желтую показал. Последовательностью здесь и не пахнет.

После эпизода со штрафным "Шахтер" откровенно посыпался: команда совсем села в штрафную, позволив футболистам ПСВ бомбить атаками раз за разом - даже выбить мяч в центр поля не удавалось. И в этом проблема команды и ее тренера Марино Пушича, который не сумел вовремя внести коррективы. Сделать замены хотя бы после 1:2 и сбить кураж, который хозяева поймали просто немедленно. Просто немедленно, после того, как сумели пробить Ризныка, который до этого момента ловил все.

Посыпались…

Но чтобы сломать механизм, который выдерживает бешеное давление, порой достаточно одного-двух таких решений. Тильман не был удален (и даже предупреждения не получил) за удар прямой ногой в колено Сикана), Тильман продолжил играть и получил шанс, которым воспользовался сполна, а потом еще и шедеврально положил мяч в девятку. Всё так. Вот только за две минуты до того штрафного, штрафной должен выполнять "Шахтер", но рефери это упустил или умышленно не захотел увидеть.

Николай Матвиенко ФК "Шахтер" Донецк

Конечно, каждая игра должна чему-то учить. И "горнякам" следует, прежде всего, проанализировать свою игру: под нашествием "ПСВ-шных" атак они просто не выдержали.

А когда забивали победный мяч, Ризнык был брошен на произвол судьбы: защитников, чтобы помочь голкиперу рядом не было. Никто не спорит, это – трудно, но стоять надо до конца. Как пример того, что и верить в свою победу надо до конца, показал ПСВ.

Не без позитива

Украинскому чемпиону же удался первый тайм, возможно, полтора, но этого часто бывает мало для победы, особенно в Лиге чемпионов. Однако рекорд турнира Ризныка (15 сейвов), крутой первый тайм Конопля, яркие завершения атак – все это то, что дает надежду на завершение этой Лиги на более положительном аккорде. Даже несмотря на то, что соперники будут точно не слабее.