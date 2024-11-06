Несмотря на три гола: Лунин стал одним из лучших игроков Реала в матче ЛЧ против Милана

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин получил одну из самых высоких оценок за матч 4 тура Лиги чемпионов против итальянского Милана (1:3).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Игру украинца оценили в 7,6 балла. Он пропустил 3 мяча, однако на его счету 6 сейвов, 5 точных передач из 5 и 18 прикосновений к мячу. Более высокую оценку имеют только Килиан Мбаппе (8,1) и Винисиус (7,8).

Напомним, две недели назад украинец сыграл против Барселоны. Во втором тайме Лунину пришлось четыре раза доставать мяч из сетки ворот – Эль Класико завершилосьразгромным поражением "бланкос" .

В субботу, 2 ноября, Реал должен был сыграть с Валенсией, но игру перенесли из-за разрушительных последствий шторма "Дана" .