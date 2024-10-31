Матч Валенсия – Реал перенесли из-за стихийного бедствия

Матч 12 тура испанской Ла Лиги между Валенсией и мадридским Реалом, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, перенесен в связи со стихийным бедствием.

Об этом сообщает прессслужба "сливочных".

Поединок, запланированный на 2 ноября, будет сыгран в другой день из-за шторма "Дана".

Сильные осадки в последние несколько дней повлекли за собой наводнения на востоке и юге Испании. Эпицентром стихии стал город Валенсия, где из-за непогоды 155 000 домов остались без света. В городе объявлен траур. По данным издания EL PAÍS, в результате непогоды погибли по меньшей мере 62 человека.

Кроме центрального матча дня отложены также другие поединки Первого и Второго дивизионов, которые должны были состояться в эти выходные в Валенсийском регионе: Вильярреал – Райо Вальекано, Кастельон – Расинг де Ферроль, Эльденсе – Уэска и Леванте – Малага.

Ранее по этой причине были перенесены матчи Валенсии и Леванте в Кубке Испании.