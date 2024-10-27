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Реал – Барселона: видео голов и обзор матча

Богдан Войченко — 27 октября, 00:43
Реал – Барселона: видео голов и обзор матча
Ямаль та Камавінга
Twitter

В субботу, 26 октября, в рамках 11-го тура Ла Лиги Реал потерпел поражение от Барселоны.

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу", на который пришли 83 тысячи болельщиков.

Роберт Левандовски стал звездой матча. Поляк во втором тайме реализовал выход 1 на 1 с Андреем Луниным, а затем точным ударом головой удвоил преимущество своей команды.

Уже на 80-й минуте Ламин Ямаль забил третий мяч в игре, прошив украинского голкипера в ближний угол.

Довел счет до непристойного Рафинья. Бразилец филигранно перебросил Лунина, а защитники не успели выбить мяч из пустых ворот.

Реал – Барселона 0:4

Голы: 0:1 – 54 Левандовски, 0:2 – 56 Левандовски, 0:3 – 77 Ямал, 0:4 – 84 Рафинья

Реал: Лунин – Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди – Вальверде, Чуамэни (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Беллингем – Винисиус, Мбаппе

Барселона: Пенья – Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде – Касадо (Ольмо, 66), Педри (Гави, 88) – Ямал, Лопес (де Йонг, 46), Рафинья – Левандовски

Предупреждения: Винисиус, МилитаоКасадо, Кунде, Мартинес, Пенья, Гави

Напомним, после 11 туров чемпионата Испании Реал занимает второе место, набрав 24 балла, а Барселона лидирует, имея в своем активе 30 очков.

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