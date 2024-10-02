Шахтер в ЛЧ: остановить бергамасков и одержать первую победу

В среду, 2 октября, донецкий Шахтер проведет матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Соперником "горняков", как и две недели назад, станет итальянский клуб. Если две недели назад Шахтер сыграл вничью на выезде с Болоньей (0:0), то сейчас примет формально на своем поле Аталанту из Бергамо.

В этом сезоне чемпион Украины проводит свои домашние матчи на "Фелтинс-Арене" в Гельзенкирхене (Германия), домашнем стадионе клуба немецкой Бундеслиги Шальке-04. И матч с Аталантой станет первым домашним для "горняков" в нынешней еврокампании.

Середняк, который был на подъеме

Команда из Бергамо тоже не забила и не пропустила на старте турнира, при этом соперником "бергамасков" был лондонский Арсенал (0:0). Интересно, что в обоих поединках с участием сегодняшних соперников были не забиты пенальти – с 11-метровой отметки промахнулись Георгий Судаков и форвард Аталанты Матео Ретеги.

Аталанта не принадлежит к числу грандов итальянского футбола, а является крепким середняком. Долгие годы единственным трофеем команды оставался Кубок Италии, который команда выиграла в далеком сезоне 1962/63, 61 год назад. Кстати, в течение последних шести сезонов команда трижды доходила до финала национального Кубка, но все три раза проиграла – 2018/19, 2020/21 и 2023/24.

А вторым турниром, который выиграла команда в своей истории, стала Лига Европы УЕФА. Второй по значимости еврокубок Аталанта завоевала менее полугода назад, в мае 2024-го. Таким образом, итальянский клуб получил путевку в нынешний турнир Лиги чемпионов сразу по двум показателям – как команда, занявшая 4-е место в Серии А, и как победитель Лиги Европы.

Победа в Лиге Европы примечательна еще и тем, что Аталанта оказалась единственной командой, сумевшей нанести поражение в прошлом сезоне в официальном матче немецкому Байеру из Леверкузена. "Фармацевты" в прошлом сезоне не потерпели ни одного поражения в Бундеслиге и Кубке Германии, выиграв оба турнира, а в еврокубке единственное поражение пришлось на финал – 0:3.

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Все эти успехи связаны с именем Джан Пьеро Гасперини. 66-летний итальянский специалист, несмотря на свой преклонный возраст, считается поклонником современных тренерских новаций, который начинал карьеру в молодежном Ювентусе. Правда, поработать с грандами на взрослом уровне ему почти не пришлось. Первые успехи к специалисту пришли в Дженоа. В первом же сезоне он впервые за 12 лет вывел клуб в Серию А, а уже в следующем сезоне в высшем итальянском дивизионе Дженоа занял достойное для дебютанта 10 место. Через год клуб стал 5-м, набрав одинаковое количество очков с Фиорентиной, которая вышла в Лигу чемпионов только благодаря лучшим дополнительным показателям.

Успехи тренера заметили и 24 июня 2011 года Гасперини стал главным тренером миланского Интера. Это была единственная команда-гранд в карьере специалиста и этот период оказался для тренера неудачным, а поражение от Новары 20 сентября 2011 года повлекло за собой увольнение Гасперини с должности главного тренера. Под его руководством команда проиграла 4 матча и только однажды сыграла вничью.

Позже он был назначен в Палермо, вернулся в Дженоа, а 14 июня 2016 стал главным тренером Аталанты. По итогам сезона 2016/17 бергамаски заняли 4-е место, что было лучшим результатом в истории клуба. Особо успешным стал сезон 2018/2019, по итогам которого Аталанта впервые в истории стала бронзовым призером Серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов, а также дошла до финала Кубка Италии. Спустя год бергамаски снова выиграли бронзовые медали Серии А, а также ярко дебютировали в Лиге чемпионов, где дошли до стадии четвертьфинала. И, наконец, 22 мая 2024 года Гасперини завоевал свой первый титул в карьере, приведя Аталанту к их первому в истории еврокубковому трофею.

Это говорит о том, что Гасперин – специалист по маленьким командам, из которых он способен сделать "грозу авторитетов". С клубами с приставкой "топ" у этого тренера выходит далеко не так ярко.

Вместе с тем, в начале нового сезона-2024/25 Аталанта демонстрирует отнюдь не лучшую форму и сейчас занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Она потерпела уже три поражения и пропустила 12 голов, при том, что в чемпионате Италии состоялось лишь шесть туров.

Что мешает "бергамаскам" вернуться на прежний уровень? В первую очередь – кадровые проблемы. Летом в Ювентус был продан самый ценный игрок Копмейнерса, после тяжелых травм восстанавливаются Скальвини и Скамакка, также в лазарете находятся Руджери, Годфри, Брешианини, Хим, и капитан команды Толой.

Проблемы у Шахтера

Со своей стороны Шахтер также далёк от оптимальных кондиций, а ряд аналитиков откровенно говорят о кризисе команды Марино Пушича. "Горняки" потеряли немало очков на старте УПЛ и после семи сыгранных матчей отстают от киевского Динамо на шесть очков. Более того, выше в турнирной таблице также находятся Александрия и Полесье, в очных матчах с которыми Шахтер потерпел поражение.

Марино Пушич ФК Шахтер Донецк

Так, в последнем туре команда потеряла очки в матче с ровенским Вересом – 1:1. В этом сезоне у Шахтера просматривается тенденция: он либо разгромно побеждает (выигрыши у Ворсклы со счетом 5:0, Оболони – 4:0 и Карпат – 5:2), либо теряет очки. Единственную трудовую победу подопечные Пушича одержали над Левым берегом, 1:0. В других матчах, где команда сталкивалась с проблемами по ходу игры, соперникам удавалось отобрать очки.

Команда Пушича откровенно тушится, когда против нее соперник выстраивает "автобус", играя в откровенно оборонительный футбол, чем грешат многие украинские клубы в играх с грандами.

"Все равно, что сходить к стоматологу"

В то же время, Аталанта очень непростая команда – цепкая, ключи к успеху в игре против которой подобрать далеко не просто. В этом смысле примечательна фраза Хосепа Гвардиолы: "Играть против Аталанты – это все равно, что идти к стоматологу. Вы можете хорошо закончить, но чувствуете боль. Это действительно сложная команда".

И в ближайшей игре Шахтер, наверное, столкнется с большими трудностями. Как их будет преодолевать команда в своем нынешнем состоянии – большой вопрос.

Обменялись выездными победами

Примечательно, что соперники встречались на евроарене пять лет назад, обменявшись домашними поражениями в рамках группового турнира Лиги Чемпионов. В сезоне 2019/20 игра в Бергамо завершилась со счетом 1:2, а ответный матч в Харькове "горняки" проиграли 0:3.

ФК Шахтер Донецк

Кстати, та Лига чемпионов была дебютной для Аталанты, итальянцы пробились в плей-офф со второго места, а Шахтер продолжил выступления в Лиге Европы, где дошел до полуфинала.

Букмекеры не верят в Шахтер

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом предстоящего матча итальянский клуб. На победу гостей дается коэффициент 1,74, в то время как на ничью – 3,95, а на победу горняков – 4,95.

В то же время, средний коэффициент на победу итальянской команды составляет 1.70, тогда как на ничью – 4.01, а на победу горняков – 4.85.

Где посмотреть?

Все матчи общего этапа Лиги чемпионов, как и других еврокубков на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. В прямом эфире матч будет доступен в подписках "Максимальная" и "Спорт". Транслировать матчи горняков в Лиге чемпионов в цифровом вещании T2 на телеканале "MEGOGO Спорт" не будут.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Игру предварит предматчевая студия, а после финального свистка аналитики в студии подведут итоги поединка. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

Кстати, перед матчем основных команд Шахтера против Аталанты в Юношеской лиге УЕФА встретятся команды U-19. Этот матч бесплатно можно посмотреть на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 и кабельных сетях. Начало матча – в 15:00 по Киеву.