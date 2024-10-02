Шахтер – Аталанта: анонс матча основного этапа Лиги чемпионов

В среду, 2 октября, украинский Шахтер проведет второй матч в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Соперником "горняков" во втором туре этапа лиги будет итальянская Аталанта. Встреча состоится на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

Шахтер

По итогам прошлого сезона "горняки" в очередной раз стали чемпионами Украины и получили прямую путевку в Лигу чемпионов, формат которой пережил революционные изменения. Число участников выросло с 32 до 36, турнирная таблица на все клубы общая, а каждая команда сыграет на этапе лиги, заменившей привычный для нас групповой раунд, по 8 туров. А это два гарантированных дополнительных поединка на евроарене, поэтому мы сможем наслаждаться еврокубками даже в январе.

Команда Марино Пушича стартовала в Лиге чемпионов с безголевой ничьей с Болоньей (0:0). Причем "горняки" уже на второй минуте заработали пенальти и могли открывать счет, однако одному из лидеров дончан Георгию Судакову не удалось забить – блестяще сыграл голкипер Болоньи Скорупский. Все дальнейшие попытки обеих команд отличиться не привели к успеху.

ФК Шахтер

В чемпионате Украинской Премьер-лиги Шахтер стартовал крайне неудачно. аж трижды потеряв очки в первых семи турах. Более того, дончане потерпели два поражения, в то время как за весь прошлый сезон у них было только три проигрыша, один из которых – Полесью в заключительном туре, не имевшего для чемпиона турнирного значения. Предыдущий поединок "горняков" в УПЛ завершился ничьей с ровенским Вересом – 1:1.

Аталанта

Команда Джан Пьеро Гасперини провела отличный прошлый сезон. В Серии А бергамцы заняли четвертое место, пропустив вперед только Интер, Милан и Ювентус. Туринцам Аталанта также проиграла финал Кубка Италии (0:1), однако она смогла завоевать даже более статусный, международный трофей – Лигу Европы. Причем в финале еврокубка подопечные Гасперини нанесли единственное в сезоне поражение леверкузенскому Байеру, разгромив новоиспеченного чемпиона Германии со счетом 3:0.

Новый сезон клуб из Бергамо начал не так активно, ведь проиграл мадридскому Реалу (0:2) в Суперкубке УЕФА, а в чемпионате набрал всего 7 очков в 6 матчах. Накануне Аталанта играла в Серии А против Болоньи, с которой Шахтер встречался в предыдущем туре Лиги чемпионов. Встреча завершилась ничьей (1:1), которую команда Гасперини вырвала на последней минуте встречи, играя почти целый тайм в численном большинстве на футбольном поле.

Интересно, что в Лиге чемпионов Аталанта, как и Шахтер, стартовала с безголевой ничьей. В стартовом туре итальянский клуб на своем поле разошелся миром с английским Арсеналом из Лондона. Поскольку, начиная с текущего сезона, вылететь из одного еврокубка в другой можно только во время квалификации, защитить кубок Лиги Европы бергамцы не смогут. Однако они сделают все возможное, чтобы как можно дальше пройти в самом престижном турнире Европы.

Лазарет Аталанты переполнен игроками. В матче против Болоньи травмировался Марко Брешианини, во время поединка он схватился за бедро и покинул поле хромая. Он пополнил список травмированных, в котором ранее появились Исаак Гиен, Рафаэль Толои, Джорджио Скальвини и Джанлука Скамакки.

История встреч

Ранее Аталанта и Шахтер дважды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Тот сезон был дебютным для бергамцев в этом турнире, а в первом домашнем поединке им противостоял именно Шахтер. Матч завершился победой "горняков" на "Сан-Сиро" в Милане со счетом 2:1.

Во втором круге, в шестом туре команда Джан-Пьеро Гасперини взяла реванш, разгромив Шахтер в Харькове со счетом 3:0, благодаря чему вышла в 1/8 финала, а украинский клуб тогда завершил борьбу на групповом этапе.

ФК Шахтер

Прямая речь

Марино Пушич, главный тренер Шахтера

"Каждая игра имеет свою историю, каждая игра – отдельная история. Невозможно перенести что-нибудь из прошлого матча в следующий. Каждый поединок – это новая история и новый старт. Снова будем противостоять сложному сопернику, который три месяца назад стал победителем прошлого сезона Лиги Европы. Поэтому ждем игры на самом высоком уровне, это топовый соперник. Должны показать максимум своих возможностей или даже больше, чтобы получить результат".

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер Аталанты

"Это другой турнир (Лига чемпионов – прим.), мы завоевали хороший результат против Арсенала. Это быстрая и техническая команда (Шахтер – прим.), нам будет нелегко, но чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, вам нужно хорошо играть в таких матчах ".

Ориентировочные составы

Шахтер: Ризник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Энрике, Криськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Невертон, Траоре.

Аталанта: Карнезекки – Колашинац, Гин, Гимшити, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Руджери, Де Кетерале, Лукман, Ретеги.

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прогноз Чемпиона

Ничья – 1:1.