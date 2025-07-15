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Определился соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Олександр Булава — 15 июля 2025, 23:13
Определился соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо

Стал известен первый соперник киевского Динамо в еврокубковом сезоне-2025/26.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне встретятся с мальтийским Хамрун Спартанс, который накануне прошел литовский Жальгирис.

В первом матче в Вильнюсе победу одержали хозяева поля со счетом 2:0. В ответном матче победитель определился в серии послематчевых пенальти, где победу одержала мальтийская команда со счетом 11:10.

Динамо сыграет первый матч противостояния на поле соперника, который состоится 22 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. Ответный матч в Люблине будет проведен 29 июля, начало в 21:00 по Киеву.

Накануне Динамо сыграло вничью против одного из представителей Чемпионшипа – Вест Бромвича Альбион, а сегодня, 15 июля, расписало мировую с румынским ФК Корвинул.

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