Динамо — Рейнджерс: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

6 августа киевское Динамо сыграет против шотландского Рейнджерса в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет на "Арене Люблин" в польском Люблине. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Динамо завершило прошлый сезон Украинской Премьер-лиги на втором месте, уступив Шахтеру двумя очками, и попало в квалификацию Лиги чемпионов. В последний раз им удавалось пройти квалификацию ЛЧ еще в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу.

В летнее межсезонье киевляне подписали лидеров Днепра-1 Александра Пихаленко и Валентина Рубчинского и Максима Брагару из Черноморца, а также арендовали колумбийца Брайана Себальоса из бразильской Форталезы. Среди потерь перед матчем против Рейнджерса травмированы Александр Тимчик, пропустивший первый матч против Партизана, и Максим Дячук, выбывший на несколько месяцев из-за повреждения, полученного в ответном матче.

Во 2-м квалификационном этапе столичный клуб дважды разгромно победил сербский Партизан. Сначала Динамо в Люблине одолело соперника со счетом 6:2, а затем деклассировало Партизан на их поле (3:0).

Фото: Getty Images

Рейнджерс

В сезоне-2023/24 Рейнджерс занял 2 место в местном чемпионате, упустив шансы на победу в шотландском дерби с Селтиком. Да и всего последние 7 матчей Рейнджерс завершил без побед. Среди них были 4 товарищеских матча: 3 поражения против Аякса, Манчестер Юнайтед и Бирмингема, и ничья в спарринге с Унионом Берлином.

Среди официальных матчей, в конце прошлого сезона шотландский клуб проиграл Селтику в финале Кубка и дважды сыграл вничью с Хартсом (последний матч прошлого и стартовый поединок этого сезона).

История встреч

Противостояние между Динамо и Рейнджерсом насчитывает 2 поединка. Они встречались в 1 круге Кубка европейских чемпионов. В первом матче в Киеве победили "бело-синие" со счетом 1:0, а в ответном матче сильнее оказались уже шотландцы — 2:0.

Так что по итогам того противостояния в 1/8 финала турнира вышел именно Рейнджерс. В том розыгрыше он дошел до четвертьфинала, где уступил румынскому Стяуа.

Где смотреть

Трансляция поединка будет доступна на телеканале 2+2, а также прямом эфире YouTube-канала Football Hub и "Динамо Киев". Также наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Рейнджерс: Батленд — Тавернье, Суттар, Дэвис, Йилмаз, Диоманде, Беррон, Райт, Лоренс, Кортес, Дессер.

Цифры и факты

Динамо и Рейнджерс встречались дважды. По одной победе у обеих из команд;

В общей сложности Динамо в 8 матчах играло против шотландских клубов. 3 победы, 3 ничьи, 2 поражения;

Динамо немного дешевле Рейнджерса (79,40 против 84,55 миллионов евро);

Самым дорогим игроком в составе обеих команд является нападающий киевлян Владислав Ванат — 10 миллионов евро. У соперников самый большой ценник у Тодда Кантвелла (8,5 млн);

Тренер Рейнджерса Филипп Клеман дважды встречался против Динамо (когда был наставником Брюгге). Его команда одержала победу и ничью;

В составе Динамо гораздо больше сборников, чем у шотландского клуба (12 против 9 в национальной сборной и 21 против 8 у молодежных);

У Динамо более чем в 7 раз меньше легионеров в составе по сравнению с Рейнджерс (3 против 22);

Состав киевлян младше соперников из Шотландии (24,2 против 24,9);

Прогноз Чемпиона

2:0 — победа Динамо.