Выехали на невынужденных ошибках соперника: как Динамо начало поход в Лигу чемпионов

Динамо начало новый сезон победой на Мальте во 2 раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый соперник в сезоне в лице Хамрун Спартанс серьёзной преградой предсказуемо не стал, проиграв 0:3. Чемпион попытался проанализировать этот поединок.

В теннисе есть понятие невынужденных ошибок, которые обычно обозначают разницу между спортсменами высокого уровня и среднего. В соперничестве внутри "весовой категории" для победы требуется что-то ещё (пик формы, классная техника, комбинации) – но топ-теннисист может обыграть среднего на одних только невынужденных ошибках последнего.

Примерно такой вышла победа Динамо в первом матче сезона. Киевляне, безусловно, далеки от пика формы, они плохо проводили матчи предсезонки, они не усилились летом – но даже этого хватило, чтобы провести матч с большим преимуществом. Матч со "спартанцами" для Шовковского личными Фермопилами не стал.

Бражко продолжает быть запасным, Шапаренко сел к нему

Первый матч сезона мотивирует ещё внимательнее изучать то, что происходит до первой секунды игры – то есть стартовый состав. И состав Шовковского на первый матч сезона вышел очень похожим на стандартный матч второй части УПЛ в сезоне-24/25... за одним исключением.

Шапаренко смотрел важный матч Динамо со скамейки запасных. Если не учитывать отрезки восстановления после травм, то Николай оказывался на этой второстепенной роли давно, очень давно. Весной этого года он вышел в основе на обе игры с Шахтёром, в еврокубках был безусловным игроком основы: на скамейке начал только игру с Ромой, где Шовковский в принципе выставил полудубль.

Если смотреть на квалификацию Лиги чемпионов, всё ещё внушительнее: из шести игр квалификации прошлого сезона, Шапаренко три провёл полностью, в двух сыграл 86 и 70 минут (с Партизаном при 5:2 и 2:0 лидера можно было и поберечь).

Микола Шапаренко ФК Динамо Київ

Тем не менее. Уже с Галатасараем Шовковский заменил Николая в перерыве – и Динамо, если кто забыл, вырвало ничью. Пихалёнок даёт не меньше креатива, чем Шапаренко, а Буяльский даёт несопоставимо больше атлетизма. Играть с двумя плеймейкерами Шовковский не решается даже против мальтийцев – и так главная звезда целого поколения Динамо переместилась в запас.

В случае с Михайленко в основе и Бражко на замене даже удивления особенного нет: этот процесс запустился ещё в конце прошлого сезона. Уезжать пора молодому опорнику, пока им хоть кто-то интересуется – Михайленко занял позицию всерьёз.

Володимир Бражко ФК Динамо Київ

Ужасное начало игры привело к джекпоту

Слабая форма в начале сезона, помноженная на отвратительное качество газона и возведённая в квадратную степень мальтийской жарой, чуть не подарило Динамо очередной Тюн, Мальмё или что там сейчас принято сейчас символом позорного поражения.

В самом начале игры Нещерет так долго пытался начать атаку, что чуть не подарил гол – ему пришлось панически выбивать мяч в аут. Потом Ярмоленко – несчастливые для него матчи против Генри Бонелло – так попытался отработать в обороне, что подарил сопернику выход один на один.

Просто ужас, просто какая-то катастрофа как для матча с командой, которая целиком стоит как треть Владислава Ваната. Мы все дожили до момента, когда даже дворовая мальтийская команда использует схему игры с высоким прессингом – а команда всей жизни Валерия Лобановского, одного из первых адептов этой схемы в мировом футболе, оказывается к этому не готова.

ФК Динамо Київ

К счастью, явный ляп в обороне Хамрун Спартанс позволил Динамо открыть счёт. Для Владислава Ваната это всего четвёртый мяч в еврокубках – и один из самых простых в карьере. Столько времени на обработку мяча не дают даже аутсайдеры УПЛ.

Очень слабое содержание игры

Итак, Динамо быстро повело в счёте – и, кажется, именно это и помножило на ноль всю зрелищность игры. За первые 13 минут зрители могли увидеть примерно столько же остроты, сколько за остальные 80+. Динамо "мельчило", пыталось разыграть мяч до верного – а на это довольно сложно рассчитывать на поле такого низкого качества. Второй гол пришёл после рикошета, а всем комбинациям Динамо чего-то не хватало для гола.

Шапаренко, например, мог забивать после выхода на замену, но его удар на линии ворот заблокировал защитник. Зато он смог проявить себя в излюбленной роли ассистента, когда выкатил мяч Волошину на пустые ворота.

Кстати, в той ситуации атаку из глубины разогнал Ванат – возможно, ему комфортнее, когда на поле больше игроков атаки, и он занят не только завершением.

Будем надеяться, что такой перфоманс Динамо связан с высокими нагрузками, под которыми пребывают киевляне на сборах – и что сам матч Шовковский рассматривает как часть межсезонной подготовки.

Потому что уже на следующей стадии, если начинать так же вальяжно (на не менее жарком Кипре, если придётся играть с Пафосом), это может принести большие проблемы.