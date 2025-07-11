Следующий уровень: 4 украинских футболиста, которым пора ехать в топ-чемпионаты

Если раньше вопрос о том, нужно ли украинским футболистам ехать в ведущие лиги Европы, еще вызывал споры, находя аргументы для каждой из позиций, то в последние годы такое все пришли к согласию – нужно.

УПЛ стремительно деградирует, ее представители стартуют уже на самой первой стадии квалификации – при этом ее лучшие игроки, как показывает практика, могут стать лучшими бомбардирами Ла Лиги и играть за топ-клубы.

Чемпион подготовил материал о людях, переход которых в чемпионат стран "большой пятерки" (Англия, Франция, Италия, Испания и Германия) является наиболее вероятным.

Олег Очеретько

Что дает повод надеяться. Олег отлично провел молодежный Евро. Только у четырех игроков больше сыгранного времени на турнире. Нещерет, как вратарь, по определению на особом счету, от Вивчаренко, Батагова и Брагару можно ждать прогресса в их нынешних клубах – а вот с Очеретько клуб может расстаться без лишней рефлексии.

Это, если судить отстраненно, может даже стать проблемой Шахтера. "Горняки" отказываются от одного украинца за другим: Зубков, Сикан, Степаненко, слухи по Бондаренко... Пока бразильцы не сделали сильнее клуб, который в 2023-м выиграл чемпионат почти исключительно украинским составом.

Но, в конце концов, это проблемы конкретного клуба – и в ситуации, когда Шахтер расстается даже с важными игроками основы, он должен без проблем расстаться со своим чемоданом без ручки.

А так, Очеретько – разнообразный полузащитник с очень серьезным опытом уже к своим 22 годам. И опыт здесь более глубокий, чем простое "более ста матчей за клубы и сборные". Очеретько уже в январе гарантировал себе чемпионство в сезоне-23/24, перейдя из Шахтера в Днепр-1: за титул боролись именно эти две команды.

А еще он играл за Карпаты, которым своими тремя голами и тремя ассистами помог провести прекрасный дебютный сезон в УПЛ, к тому же он вызывался в национальную сборную Про молодежку и не говорю: 29 матчей делают Олега одним из рекордсменов команды по количеству игр.

Что может помешать. Очеретько может сыграть атакующего полузащитника, может на любом из флангов нападения, он иногда затыкает позиции форварда и в центре поля – и все это формирует картину, при которой слишком сложен для слабых команд и слишком слаб для сильных.

Он очень часто используется как "затычка", как человек на проблемной позиции – но из-за того, что даже в Карпатах он метался между разными позициями, вырасти в стабильно классного игрока он не может.

В Ливерпуле легендой стал такой игрок-"заплатка" Милнер, а в Барселоне Серхи Роберто, но все же понимают, что такие команды Очеретько не пригласят. А середняки и аутсайдеры при выборе двенадцатого игрока (не о фанатах сейчас речь) вряд ли будут искать иностранцев.

Профиль этого футболиста не описывается парой слов, типа "классный плеймейкер", "зверь в отборе" и т.д. – а это значит, что и интерес он привлекает меньший.

Кого бы усилил. Эспаньол, который выходит на матчи не играть, а биться, уже связывали с Олегом – и даже если эти слухи не имеют под собой почвы, это не отменяет факта, что игрок и клуб подходят друг другу.

Давиде Никола, всю карьеру выигрывающий борьбу за выживание, недавно возглавил Кремонезе – в его простой, эффективный футбол Олег вписался бы как влитой. В целом, шансы О.О. получил бы в командах, которые не восхищают именем, но имеют поставленную модель игры – и, чего греха таить, невысокую конкуренцию.

Владимир Бражко

Что дает повод надеяться. Да, собственно, интерес Вулверхэмптона, который официально подтвердил сам Игорь Суркис. Вносить Бражко в такие списки даже немного похоже на читерство, потому что его с Европой ассоциируют, не скрывая, сами иностранцы.

Что может помешать. Тот факт, что он сел в запас Динамо. Киевляне, конечно, невероятная кузница кадров, если у них новые таланты появляются, когда старые еще не такие и старые – но это может радовать Динамо, может радовать Михайленко, но точно не может радовать самого Бражка.

Удаление на молодежном Евро тоже подпортило ожидания: Владимир пропустил один матч из трех, и сейчас очень похоже, что оптимальный момент для прощания уже упущен.

Кого бы усилил. О Вулверхэмптоне, во всяком случае, речь уж точно не идет: "волки" в том же январе подписали в Реймсе опорника Мунетси, который прекрасно заиграл с первых матчей. Как-то Реймс без войны сговорчивее, чем Динамо даже с войной... Интерес Милана, который как-то разгорался в СМИ в феврале, тоже уже выглядит слишком "жирным" и раздутым.

И все же молодой разыгрывающий опорник – слишком ценный ресурс, чтобы списывать игрока после слабой половины сезона. Челси 200 миллионов выкладывал за Лавию с Кайседо, а Ливерпуль три межсезонья подряд не мог купить никого в основу, так велика конкуренция за игроков данной позиции.

Год назад шли разговоры об интересе Бетиса – и это, на мой взгляд, вариант мечты для Владимира. Прекрасная атакующая команда, которая любому опорнику предоставляет варианты для продолжения атаки – и которой, действительно, не помешал бы опорник. Вильям Карвалью уже возрастной и провалил прошлый сезон, Марк Рока не показал ничего, а Джонни Кардосо может пойти на повышение.

Также перспективный вариант с Реалом Сосьедад, который только-только продал своего опорника Субименди в Арсенал – но тут проблем больше. Во-первых, в этом клубе только что сменился тренер, причем ушел человек, который работал семь лет, собрал всю отличную команду – и никто не гарантирует, что без него клуб будет таким же сильным.

Заменил Иманола Альгуасиля бывший тренер дубля – и Серхио Франсиско впервые работает в высшей лиге любой страны. Во-вторых, здесь та же проблема, что и с переходом из ПСЖ Забарного: россиянин на скамейке запасных. Арсен Захарян играет мало, но клуб может и не захотеть его продавать ради трансфера Бражко.

Владислав Ванат

Что дает повод надеяться. В случае с Ванатом все совсем просто. В его пользу говорят:

победа в бомбардирской гонке УПЛ сезона-23/24; победа в бомбардирской гонке УПЛ сезона-24/25; победный гол Бельгии.

На такие козыри смотрят даже те, кто не следит за матчами чемпионата Украины. Владислав повторил рекорд лиги по титулам лучшего бомбардира, он классно начал (по сути начал: долго у него были только выходы на замену и матчи с первых минут против Мальты) в сборной – где-то на него и ярлык "Новый Шевченко" уже наверняка наклеили.

Поверьте, не надо переоценивать селекционную работу клуба всех 96 команд топ-чемпионатов: многие команды и сейчас ограничиваются хайлайтами при комплектовании новичками.

Что может помешать. Пассивность при более быстром темпе, чем в 90% матчей УПЛ. 28 матчей в еврокубках принесли в голевую копилку ВВ только три гола.

Кого бы усилил. Жирона. Испанский клуб уже не скрывает украинский вектор: даже далеко не самый звездный вратарь УПЛ Крапивцов получил свой шанс и даже после явной ошибки на самом старте получил "повышение" до статуса первого сменщика Газзаниги.

Цыганков уже практически легенда клуба, он явно один из лучших игроков за все время выступлений Жироны в Ла Лиге. Ну а Довбык имеет все шансы остаться самым дорогим продажей и единственным обладателем трофея Пичичи в истории клуба на много-много лет.

Так вот, эта самая Жирона в прошлом сезоне пробила все возможные днища именно в контексте наконечника. Лучший бомбардир Ла Лиги уехал – худший приехал, без преувеличения. При этом в Жироне еще конкуренция за это "почетное" звание: Абель Руис пришел из Браги – и в 21 матче забил 4 гола, Бояна Миовски взяли в Абердине – и он забил 2 в 17.

Результатом такого ужасного даунгрейда на позиции завершающего и стало 16-е место в чемпионате после третьего. Более того, каталонцы еще должны радоваться, что Стуани отказывается стареть.

Три четверти сезона он выходил на замены – и даже так оставался лучшим бомбардиром команды; на последние матчи сезона стал основным – и забил нужные голы, чтобы спасти от вылета. Но Стуани уже 38 лет, он, наверное, сам будет рад сконцентрироваться на позиции "джокера" – а Брага и Абердин как места для селекции дают надежду на то, что Жирона при поиске форварда обратит внимание и на УПЛ.

Георгий Судаков

Что дает повод надеяться. Ну и как же без Человека, Чью Фамилию Надоело Называть. Вокруг Судакова ходят слухи уже три года – примерно с момента, как он начал играть в основе. И, конечно, есть за что: молодой полузащитник с высокой креативностью и техникой давно стал лидером клуба, сыграл огромную роль в двух чемпионатах и всех еврокубковых успехах, которые были за это время.

Что может помешать. Умение не застывать в полупозиции – не слишком высоко для обороны, не слишком низко для атаки – очень важно для любого полузащитника. И Судаков, конечно, обладает этим балансом – но он и его окружение застыли в полупозиции в глобальном смысле слова.

Разговоры о Ливерпуле, Тоттенхэме, Ювентусе, которые велись год-два назад, избаловали Судакова и его окружение. Окружение в самом широком смысле слова – включая сам Шахтер, который устами Палкина в 2024-м говорил, что Наполи предлагал за игрока 40 миллионов, а "горняки" запросили 50. Теперь Шахтер, согласно инсайдам, уже согласен на 40, но Наполи готов дать не более 25.

Через год Шахтер будет согласен на 25, но Георгий уже никому не будет нужен? У Судакова в команде есть человек, который может рассказать, к чему приводит такая привередливость. Николаем Матвиенко в 2020-м интересовался сам лондонский Арсенал – "горняки" пригласили слишком много из "канониров", в 2023-м из Брайтона, а теперь уже и вопрос о переходе Николая в топ-лигу не стоит. Все же видят, как много ошибается защитник.

Честно говоря, само разгоняние слухов вокруг Наполи может быть коррупционным "прогревом" карманных СМИ. Судаков, может, и не помешал бы "адзурри" в прошлом сезоне, в борьбе за чемпионство – но теперь, когда титул выигран и Конте удалось уговорить остаться, он должен получить просто колоссальный бюджет, и даже Георгий выглядит слишком мелкой рыбой для аппетитов Антонио.

О Ливерпуле, чья творческая линия, на мой вкус, теперь сильнейшая в мире, речь в принципе не идёт. Трансфер в Челси был бы идеальным вариантом, еще и карьеру Мудрика мог бы спасти, но и этот вариант в прошлом.

Кого бы усилил. Если Вест Хэм продаст Пакета (или же если бразильца дисквалифицируют за ставки на самого себя), Судаков мог бы идеально его заменить. Заодно продолжилась бы преемственность украинцев в этом славном клубе – после Реброва и Ярмоленко.

Судаков, безусловно, помог бы и Жироне, которая потеряла значительную часть креатива после продажи Гарсии, но для этого Шахтеру нужно сильно снизить аппетиты. Самая дорогая покупка клуба в истории (Ясер Асприлья) была сделана за 18 миллионов евро, а больше никто и никогда в него не переходил за сумму свыше девяти.

И это, пожалуй, главное, что надо знать об этой трансферной саге. Шахтер переоценивает своих лидеров, с Матвиенко он уже окончательно упустил момент для продажи – и сейчас ему нужно продавать Судакова, пока то же не случилось с Георгием.