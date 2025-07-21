Давний "враг" Ярмоленко, пенсия для чемпиона мира и путь к Динамо через рекорд ЛЧ – что нужно знать про Хамрун Спартанс

Хотя Динамо завтра откроет сезон матчем с мальтийским клубом, один из его лидеров мотивирует вспоминать игру, в первую очередь, сборной Украины.

Когда в 2023-м "главная команда" уверенной дорогой шла к провалу на Евро, она с огромнейшим трудом обыграла Мальту. В номинально домашнем матче единственный гол аж на 72-й минуте забил Виктор Цыганков – и немало седых волос болельщикам добавил промах Ярмоленко с пенальти в начале второго тайма.

Да, три очка наши всё равно взяли, но для нашего бомбардира этот промах менее болезненным не стал. Ведь Ярмоленко сейчас остаётся всего два гола до рекорда Андрея Шевченко по голам за сборную, и кто знает – может, именно этого пенальти с мальтийцами ему и не хватит...

Так вот, 11-метровый Андрею не дал реализовать именно первый номер Хамрун Спартанс. Генри Бонелло – уже, можно сказать, легенда "соколов". Он сыграл за сборную Мальты уже 66 матчей, и хотя до гвардейских рекордов имени Майкла Мифсуда ему далеко (бомбардир не только забил за карликов невероятные 42 гола, но и сыграл 143 матча), в десятку запрыгнуть он может.

Тот факт, что голкиперу уже 36 лет, несильно меняет суть: он держит пик формы, не думает никому уступать место ни в клубе, ни в сборной. Против той же Украины Бонелло, пусть и не коснулся мяча в случае с пенальти (Ярмоленко пробил в перекладину), но отметился целой коллекцией сейвов.

Ворота "спартанцев" Бонелло защищает пятый сезон – и из четырёх предыдущих три закончил с золотой медалью на шее. Очевиден подъём клуба, который и близко так не доминировал в предыдущие эпохи. Состоянием на сейчас у Хамрун 11 побед в чемпионате, и никогда ранее они настолько не напоминали династию.

После титула в 1991-м году Хамрун не выигрывал трофей 30 лет. Первый титул после этого команда получила в 2021-м, но со звёздочкой: из-за ковида чемпионат остановили досрочно и "золото" отдали промежуточному лидеру, которым и были "спартанцы". Это было пусть и не полноценным, но символичным признанием перехода в новый статус – с новыми, большими боссами.

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Да, до 2020-го "спартанцы" были неграндом даже на местном, очень скромном уровне. При этом им однажды удалось коснуться мира даже не звёзд, а каких-то других галактик, подписав... чемпиона мира. Да-да, в 2017-м году чемпион мира в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо приехал играть на Мальту. Он даже в возрасте был не суперветеранском: всего 35 лет.

Благодаря этому трансферу Мальта превосходит и Шахтёр, и Динамо, и много очень-очень серьёзных клубов по числу победителей мундиаля в истории. Собственно, в Украину как таковую заезжал только один человек, причастный к победам: Папу Гомес в 2013-14 годах играл за Металлист. Но и он стал чемпионом намного позже, с Месси в составе сборной Аргентины.

Тем не менее. Тот трансфер был казусом: смесью личных проблем Дзаккардо и, видимо, желания попробовать что-то экзотическое. К 2017-му чемпион мира (и, например, Германии в составе Вольфсбурга) настолько скатился, что объявлял о желании найти клуб... в личных соцсетях. Странно в современном, полном агентов, мире. В сезоне-17/18, с Дзаккардо в составе, "спартанцы" заняли только восьмое место, после чего Дзаккардо перешёл в Тре Фиори – клуб из Сан-Марино.

Нет, до 2020-го Хамрун заявлял о себе не победами: в частности, в 2013-м он получил дисквалификацию из еврокубков за договорные матчи. Всё изменилось после прихода спонсора "J. Portelli Projects" – элитного мальтийского застройщика. Тогда клуб и начал собирать лучших, по крайней мере, на острове: Бонелло пришёл через год, а ранее клуб подписал Джозефа Мбонга (одного из двух братьев – лидеров сборной), Хуана Карлоса Корбалана и Мэттью Гийомье (он настолько хорош, что даже в клубы уровня Эмполи и Сиены переходил – правда, ненадолго).

Конечно, такие трансферы помогли "спартанцам" стать лучшими на острове – но это бы нас слабо интересовало, если бы они не стали показывать класс ещё и в Европе. В сезоне-22/23, первом опять-таки за тридцать лет в еврокубке, Хамрун смог пройти трёх соперников! Армянский Алашкерт, боснийский Вележ, болгарский Левски – и даже с четвёртым, Партизаном, смогли добыть ничью 3:3. Увы, в ответной игре будущий соперник Александрии победил 4:1.

В следующем сезоне "спартанцы" смогли выбить Динамо – правда, тбилисское. Дубль Мбонга помог сделать камбек в домашней игре. Правда, Ференцварош на следующей стадии просто поиздевался, забив восемь мячей за два поединка. Предыдущий сезон вышел неудачным (последовательные вылеты от представителей Гибралтара и Косова), но зато сезон-2025/26 стартовал с, без преувеличения, исторического достижения.

Ответная игра с Жальгирисом выглядела простой формальностью: дома литовцы победили 2:0, и, казалось бы, не такому сопернику делать камбек. Но "спартанцы" ещё в первом тайме сравняли счёт по сумме (снова забил Мбонг), а право играть с Динамо выиграли в самой длительной серии пенальти за всю историю Лиги чемпионов.

Команды нанесли 28 ударов на двоих, Бонелло и вратарь Жальгириса по очереди забили друг другу – а Генри дал себе забить только 10 ударов из 14, причём два парировал лично, великолепными прыжками.

Что же, Бонелло с запасом набрался новой практики при пенальти. Осталось узнать, получится ли у него снова встретиться лицом к лицу с Ярмоленко – и сможет ли Андрей взять реванш