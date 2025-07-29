Не почувствовали: Динамо снова разгромило Хамрун и вышло в следующий этап квалификации ЛЧ

Киевское Динамо одержало уверенную победу над мальтийским Хамрун Спартанс в ответном матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Поединок завершился со счетом 3:0.

В отличие от первой встречи (победа Динамо 3:0), на этот раз киевляне начали значительно спокойнее. Уже с первых минут украинцы создавали опасные моменты. Сначала был незасчитанный гол Кристиана Биловара, затем великолепная попытка у Владислава Ваната.

Тот же Ванат в итоге и забил первый мяч, воспользовавшись ошибкой защитника Хамрун Спартанс. А несколькими мгновениями позже Николай Шапаренко отдал великолепную передачу на Владимира Бражко, который удвоил преимущество киевлян.

Далее был ряд голевых моментов, которые, к сожалению, так и не стали результативными. После перерыва Динамо уже отдало инициативу, однако все равно сумело отличиться в третий раз: на этот раз забил Тарас Михавко.

В итоге комфортная победа киевлян и гарантированное участие в основном этапе еврокубков. Динамо как минимум сыграет в Лиге конференций.

Лига чемпионов, квалификация

2раунд, ответный матч

29 июля

Динамо Киев – Хамрун Спартанс 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 28 Ванат, 2:0 – 35 Бражко, 3:0 – 82 Михавко

Динамо: Нещерет, Караваев (Тымчик 73), Биловар, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко, Бражко, Пихаленок (Яцик 73), Кабаев (Супряга 46), Ванат (Пономаренко 46), Волошин (Брагару 81)

Хамрун Спартанс: Бонелло, Камендзули (Микаллеф 46), Компри, Беличич, Полито, Михана (Эмерсон 46), Гарсия (Эдер 46), Чадженович, Мбонг (Тиун 87), Шимкус, Коффи (Джиле 72)

Предупреждения: Вивчаренко 69, Яцик 86 – Полито 87

В третьем этапе квалификации Лиги чемпионов подопечные Александра Шовковского сыграют против победителя пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).