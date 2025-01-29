Боруссия – Шахтер: совершить чудо или громко хлопнуть дверью

В среду, 29 января, в Дортмунде состоится матч заключительного 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкая Боруссия на своем поле примет донецкий Шахтер, который до последнего тура сохраняет шансы на попадание в плей-офф – компанию 24 лучших команд Старого Света.

На сайт проведет традиционную текстовую трансляцию онлайн матча.

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Все матчи последнего тура начинаются в один день, одновременно, в 22.00. И уже сегодня ближе к полуночи, мы получим ответ на вопрос о том, сумел ли чемпион Украины попасть в 1/16 финала. Хотя шансы на выход в плей-офф у команды мизерные.

Что нужно для попадания в топ-24?

На данный момент горняки занимают 27 место с 7 баллами в активе. При этом 21-24 места занимают Бенфика, ПСЖ, Спортинг и Штуттгарт, у которых по 10 очков. Также не стоит забывать про МанСити и Динамо (Загреб), у которых по 8 очков. По регламенту турнира, при равенстве очков у команд на первое место из дополнительных показателей выходит разница забитых-пропущенных мячей.

Во-первых, Шахтеру необходимо только побеждать в Дортмунде. Это первое обязательное условие, при котором команда может продолжить борьбу в плей-офф ЛЧ.

Во-вторых, желательно, чтобы и МанСити, и Динамо потеряли очки. Даже если обе команды свои матчи сыграют вничью, Шахтер уже окажется выше в турнирной таблице. Но и это далеко не все.

"Горняки" могут сравняться с соперниками по количеству очков, если кто-то из четверки Бенфика, ПСЖ, Спортинг и Штуттгарт проиграет свои матчи. И тогда на первый план выходит разница мячей. Но…

У Шахтера она сейчас "-6", у Штутгарта "-1", Спортинга "+1", Бенфики и ПСЖ – "+2". Это значит, что Шахтеру не просто нужно выигрывать у Боруссии, а делать это с разницей… в 5 мячей и более. Боруссия занимает 14-е место в текущей таблице, при этом, продолжает претендовать на выход в топ-8 (прямое попадание в 1/8 финала) и вообще является фаворитом матча.

Неправильно говорить, что у Шахтера нет никаких шансов. Но и назвать их реальными, а не гипотетическими, тоже нельзя. Впрочем, пока не прозвучал финальный свисток последнего матча, шансы сохраняются. Пусть и на чудо…

В отличной форме и психологическом состоянии

Между тем, горняки подходят к игре практически в оптимальном состоянии, что не может не радовать и не удивлять одновременно.

Украинские команды еще никогда в истории не проводили официальные матчи в январе. Это время всегда считалось глубоким межсезоньем, началом подготовки к весенне-летней части сезона. Тем не менее новый регламент еврокубков вынудил наши команды перестраиваться на общеевропейский календарь, в котором, в январе играют практически во всех странах и чемпионатах. При том, что национальный календарь УПЛ под интересы Динамо и Шахтера никто перекраивать не стал. Команды готовились к январским матчам исключительно с помощью тренировочных сборов и контрольных игр.

Матч с французским Брестом показал, что подопечные Пушича находятся в отличных кондициях. Футболисты не уступали сопернику ни в скорости, ни в технике, ни в тактике. А забив два гола в первом тайме, спокойно удержали преимущество во втором – 2:0. Хотя, казалось, команда по всей логике должна быть в плохих физических кондициях. Ведь никогда ранее не играла официальные матчи, с полной физической отдачей на поле, в январе.

Тарас Степаненко ФК "Шахтар"

Футболисты Шахтера предстали чуть ли не идеальной, сбалансированной командой, у которой словно и не было зимней паузы, перерыва в месяц без официальных игр. Словно игроки и не вышли из отпуска две недели назад.

И сейчас, накануне матча с Боруссией, этот фактор вызывает сдержанный оптимизм. Команда действительно находится "на ходу", чего совсем нельзя сказать о сопернике. А о тяжелом положении в таблице отечественной Премьер-лиги – третье место и 10-очковое отставание от Динамо – сейчас явно никто не думает. Об этом подумают завтра, когда продолжится межсезонье и подготовка к весенней части чемпионата.

Обычный предматчевый режим

Также горняки не стали отклоняться от стандартного предматчевого режима. Команда прибыла в Дортмунд, как и обычно, утром за день до игры. Во вторник, 28 января, украинская делегация совершила чартерный перелет с юга Турции, где проводит межсезонный сбор.

Зігналь-Ідуна-Парк ФК ""Шахтар

В Дортмунд игроки прибыли около 11.00 по местному времени. После заселения в отель игроков ждал обед и небольшой отдых. А уже вечером футболисты опробовали газон "Сигнал Идуна Парк", на котором им сегодня предстоит провести решающий матч еврокубка.

Кто будет забивать?

Главной проблемой команды на данный момент является дефицит форвардов. Неделю назад, в день предыдущего матча ЛЧ с Брестом, Шахтер продал Даниила Сикана в турецкий Трабзонспор, а в самом матче с Брестом на 55-й минуте поле покинул Эгиналду, который получил мышечную травму. В Дортмунде бразилец точно не поможет команде. Таким образом, в обойме Пушича остается один чистый форвард Лассина Траоре. Да и тот постоянно не в форме, с проблемами разного характера.

Лассіна Траоре ФК "Шахтар"

Несмотря на все проблемы, горняки всегда славились крепкой линией полузащиты. Да и в победном матче с Брестом отличались далеко не игроки атаки, а именно полузащитники – Кевин и Судаков. И назвать отсутствие чистых форвардов чрезвычайной проблемой для горняков нельзя.

Соперник – в глубоком кризисе и без тренера

В то же время, Боруссия осталась без главного тренера и находится в середине турнирной таблицы в обоих турнирах. В Лиге чемпионов – на 14 месте из 36 команд, а во внутреннем чемпионате – на 11 из 18-ти. При этом в 19 играх Бундеслиги у Боруссии по 7 побед и поражений при 5 ничьих.

"Шмели" сейчас находится в явном кризисе, при том, что и прошлый чемпионат-2023/24 также нельзя назвать успешным – лишь 5-е место. Но тогда Боруссия дошла до финала Лиги чемпионов, уступив только Реалу в решающем матче – 0:2. Сейчас же у команды проблемы "по всем фронтам". В той же Бундеслиге команда выиграла два из последних пяти матчей, при двух поражениях и ничьей.

Нурі Шахін Gerry Images

Руководство клуба решило, что проблема в главном тренере, уволив Нури Шахина после поражения недельной давности от Болоньи – 1:2. Между тем у специалиста весьма интересная история с Боруссией. Бывший игрок команды (88 матчей, 8 голов), пришел в дортмундский коллектив ровно год назад, зимой 2024-го, в качестве помощника главного тренера Эдина Терзича. Но именно с его приходом аналитики и немецкие СМИ связали успехи команды в прошлой ЛЧ. А летом Терзич покинул Боруссию, оставив место для своего ассистента. И вот теперь пришло время кризиса для команды под руководством Шахина, в результате чего Нури был уволен.

Ожидалось, что после увольнения Шахина команду возглавит Эрик тен Хааг, но экс-тренер Манчестер Юнайтед оказался, видимо, не по карману прагматичным немцам. И сейчас на место наставника претендует Нико Ковач. Однако, на игру с Шахтером немецкая команда точно выйдет без полноценного главного тренера.

Вместе с тем, кризис немецкой команды отнюдь не говорит о том, что она будет в положении аутсайдера в игре с Шахтером. Все-таки, статус Боруссии и ее возможности намного превышают возможности горняков.

Букмекеры не верят в украинского чемпиона

Аналитики букмекерских контор совсем не верят в возможный успех Шахтера. Украинские конторы принимают ставки на победу Боруссии из расчета 1,40 к 1, в то время как на ничью можно поставить с коэффициентом 5,40, а победа Шахтера оценивается в 7,00.

В свою очередь, в крупнейших мировых конторах вероятность победы Боруссии оценивают в среднем в 1,35 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 5,46 к 1, а на победу Шахтера – 7,84 к 1.

Где смотреть

Прямой эфир матча Боруссия – Шахтер в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1" в медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором еврокубков в Украине. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Начало игры в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк" в 22.00 по киевскому времени.