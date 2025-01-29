Тайны Желтой стены, или Как самой большой звездой Боруссии стала трибуна
Хитцфельд и Вайденфеллер
А вы знали, что дортмундская Желтая стена – самая большая трибуна Европы?
Она вмещает 24,454 болельщика – причем сплошной массой, без видимой разбивки на сектора.
Это легенда – еще бы! Но очень новая, родом из 90-х.
Так-то Боруссия не хватала звезд с неба, но под руководством Отмара Хитцфельда Колер, Заммер, Риккен, Шапюиза выиграли две Бундеслиги в 1995-96 годах, а тогда и Лигу чемпионов-1997. Это принесло в казну деньги, которых там отродясь не видели, и за них клуб решил обновить устаревший Вестфаленштадион.
Вообще в Европе тенденция была такова, что стоячие трибуны убирали из-за трагедии в Хиллсборо в 1989-м.
Дортмунд, однако, пошел против системы – здесь убрали стоячие места только за северными воротами, а вот южную трибуну наоборот расширили и добавили особого наклона – 28 градусов для нижнего яруса и 37 для верхнего.
"Нижний ярус так низко, что можно похлопать вратаря по плечу, а верхний такой крутой, что напоминает трамплин", – описывал это Der Spiegel.
Также издание добавляет, что количество фанов на Желтой стене удвоилось в 1997-м после победы в ЛЧ, и тогда же боссы Боруссии стали использовать трибуну в рекламе:
"Они признали, что не игроки или тренер, а эта масса людей является самым надежным маркетинговым инструментом клуба".
Что касается названия трибуны "Желтая стена", то оно еще новее – с 2009-го.
Все спонтанно получилось. Была игра с Франкфуртом, и на нее поехали аж 10,000 фанов "шмелей", на что вратарь Роман Вайденфеллер выдал: "Невероятно! Даже когда мы не дома, желтая стена будет с нами".
Педантичные немцы посчитали, что через 21 месяц после комментария фраза стала массово употребляться в спортивных СМИ.
Unity и Desperados
А это уже "обитатели" Желтой стены.
Не поверите, но ультрас там совсем мало. Людскую массу за воротами создают преимущественно обычные немцы – от 12-летних детей до 75-летних стариков.
"Студенты и профессора, водители и врачи, чернорабочие и банкиры – здесь есть все, и все равны", – восторженно говорит Сабрина Рупп.
В юности она продала свое место на Желтой стене, и сейчас корит себя, ведь купить новое почти нереально. Абонемент на 17 игр стоит всего 229 евро, но в наличии их нет; очереди тянутся по 10-12 лет.
Чтобы как-то ускорить процесс, Боруссия забирает абонементы за неявку на 5 из 17 матчей, но такое случается крайне редко.
Роль ультрас на Стене – координировать болельщиков и придумывать перфомансы, к которым они привлекают "кузьму" по соседству, чтобы было масштабнее.
Происходит это так: перфоманс рисуют на плане стадиона, чтобы понять, какие места задействованы. Далее в день матча фанаты, которые создавали баннер, приходят на стадион за 5-6 часов до старта (чем больше размер полотна – тем раньше), поднимают баннер на трибуну и смотрят, как оно выглядит. "Кузьме" на сиденьях оставляют нужные элементы и подробную инструкцию – что, когда и какой стороной поднимать.
Придумал это все в 2004-м некий Даниэль Лорхер, которому было всего 19 лет. Боруссия тогда стояла на вылет, и он хотел создать что-то до сих пор невиданное, чтобы команда проснулась:
"Моя задумка требовала огромного количества желтой ткани, поэтому мы связались с датской розничной сетью, которая продала нам три мили ткани, из которой мы изготовили 4 тысячи флажков. Мы также арендовали швейные машинки на много недель, и это было энергозатратно, но принесло массу удовольствия".
По оценкам Kicker такие баннеры обходились фанам на Стене в 6,000 евро, и ультрас никогда не берут их у клуба – хотят свободы творить.
Ну, и если вам интересны ультрас, то смотрите прямо над воротами – сектора 12-13. Здесь сидят The Unity, Desperados и Judos – три самые влиятельные группы. The Unity создает большинство рисунков, они мирные. А вот две другие и махачи устроят тоже.
Сектор 82 – на 75% "кузьмичи", но и есть немного Bündnis Südtribüne, еще одной мирной фан-группы.
Остальная Стена – исключительно рядовые дортмундцы, среди которых когда-то были, например, Кевин Гросскройц и Эдин Терзич.
Самый большой враг ультрас Боруссии – Шальке, и еще с недавних пор Лейпциг, потому что Ред Булл, глобализация, все это. Самые большие друзья – Кельн.
Политики на Стене нет, но попадались неонацисты и антисемиты, как Riot 0231. Немецкие СМИ связывали их с Денисом Никитиным – его еще называли организатором нападения на англичан в Марселе на Евро-2016. После серии обысков в 2017-м группу распустили, а сам Никитин сейчас... возглавляет Российский добровольческий корпус в составе ГУР. Ничего так поворот?
А вообще, бывало, что и закрывали трибуну за поведение и лозунги ультрас, что раздражало "кузьму", которая страдала "прицепом".
Впрочем, что бы ни говорили хейтеры, Желтая стена генерирует больше прекрасного. В том же 2016-м после смерти на трибуне фана Боруссии, все 25,000 молчали полный тайм, и лишь в конце игры завели You`ll never walk alone. Это было так сильно, что плакали даже тренеры.
Клопп и Швайнштайгер
Желтую стену называют главной звездой Дортмунда не только за красоту. Она чертовски эффективна.
Боруссия не проигрывала дома 41 матч подряд в 2016-17 годах – это рекорд Бундеслиги.
Боруссия не проигрывала дома в пятничных матчах Бундеслиги с 2004-го по январь 2025-го – 29 побед и 9 ничьих; это еще один рекорд.
Также в сезоне-2018/19 "шмели" забивали не менее 2 голов в каждом домашнем матче – очередное достижение, которое сложно повторить.
В Германии уже и не завидуют Дортмунду из-за Желтой стены, а, скорее, воспринимают ее как часть культурного наследия всей страны.
"Этот темный тоннель ровно два метра высотой, и когда ты выходишь из него, ты будто заново рождаешься, – делился впечатлениями Юрген Клопп. – Вы выходите и все взрывается – из темноты на свет. Вы смотрите налево и кажется, что на террасе 150,000 людей, которые полностью сошли с ума".
Вайденфеллер с тренером соглашается: "Если вы враг, это вас раздавит, но если это у вас за спиной как вратаря, то это фантастическое ощущение".
А как Желтая стена помогала в рекрутинге? "Южная трибуна сыграла решающую роль в моем трансфере в Боруссию. В 2012-м я играл с Шахтером против них в Лиге чемпионов, и меня сильно зацепило", – говорил Генрих Мхитарян.
Неоднократно вспоминал визиты сюда и Бастиан Швайнштайгер, вождь центра поля Баварии: "Чего я боюсь в матче с Боруссией? Желтой стены, они невероятно давят на игроков".
Ну, и еще один важнейший аспект – Стена никогда не бросает своих. Так, в сезоне-2014/15 Боруссия, которой пророчили борьбу за золото, в декабре оказалась в зоне вылета, но баннер на трибунах гласил: "Если ты должен упасть, я упаду вместе с тобой".
"Сезон отвратительный, но атмосфера на стадионе остается замечательной, – объясняла Deutsche Welle завсегдатай Желтой стены Сандра Голдсмит. – Пока мы видим, как игроки выкладываются, мы никогда не будем освистывать их".
Малага и Барселона
Пересматривать лучшие перфомансы Желтой стены – особое эстетическое наслаждение.
Даже процесс создания баннеров на YouTube канале группы Unity собирал по 100-300 тысяч просмотров; что уж говорить о готовых шоу.
Вот это – февраль 2009-го, матч против Энерги. Фаны сравнили болеть за Боруссию с сердцебиением.
А это – сентябрь 2011-го. Боруссия недавно стала чемпионом Германии, что Желтая стена отпраздновала баннером: "Снова в королевском классе".
В ноябре 2011-го перед игрой с Вольфсбургом Желтая стена решила расшевелить команду, стартовавшую посредственно, баннером с черепом: "Дортмунд, пока я не умру". В итоге Боруссия завелась и выиграла тот чемпионат.
А это уже апрель 2013-го, четвертьфинал ЛЧ против Малаги. Желтая стена так эпично "высматривала" трофей, что игроки подходили к трибуне даже перед матчем, который выиграли благодаря камбэку в добавленное время.
Здесь февраль 2016-го, игра Лиги Европы с Порту, где фанаты напоминали своим, что именно этот трофей Боруссия еще не добывала. Конечно, у Драконов не было шансов.
Сентябрь 2019-го, перфоманс на матче с Барселоной в ЛЧ. Здесь ткань уже не держали, а бросали в воздух, и она мистическим образом сложилась в буквы BVB.
Февраль 2020-го, Айнтрахт. Здесь Желтая стена сделала посвящение городу; это до сих пор один из самых качественных технично фанатских перфомансов в футболе. Месседж: "Большой город Дортмунд – моя мечта".
И такого они делают очень много. Новый сезон – и обязательно новые шедевры.
Шахтеру будет сложно с этим справиться, и это не его вина – это для всех так.
Желтая стена креативит, чтобы завести своих, а чужих – заставить разинуть рот, и за это время Боруссия забивает им торбу мячей. Единственный действенный рецепт, как ни смешно после фильма с Ди Каприо, – не смотреть вверх, а всю красоту трибун оценить уже спокойно за чашкой чая на видео по завершении матча.
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