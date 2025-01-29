Х итцфельд и Вайденфеллер

А вы знали, что дортмундская Желтая стена – самая большая трибуна Европы?

Она вмещает 24,454 болельщика – причем сплошной массой, без видимой разбивки на сектора.

Это легенда – еще бы! Но очень новая, родом из 90-х.

Так-то Боруссия не хватала звезд с неба, но под руководством Отмара Хитцфельда Колер, Заммер, Риккен, Шапюиза выиграли две Бундеслиги в 1995-96 годах, а тогда и Лигу чемпионов-1997. Это принесло в казну деньги, которых там отродясь не видели, и за них клуб решил обновить устаревший Вестфаленштадион.

Вообще в Европе тенденция была такова, что стоячие трибуны убирали из-за трагедии в Хиллсборо в 1989-м.



Дортмунд, однако, пошел против системы – здесь убрали стоячие места только за северными воротами, а вот южную трибуну наоборот расширили и добавили особого наклона – 28 градусов для нижнего яруса и 37 для верхнего.

"Нижний ярус так низко, что можно похлопать вратаря по плечу, а верхний такой крутой, что напоминает трамплин", – описывал это Der Spiegel.

Также издание добавляет, что количество фанов на Желтой стене удвоилось в 1997-м после победы в ЛЧ, и тогда же боссы Боруссии стали использовать трибуну в рекламе:

"Они признали, что не игроки или тренер, а эта масса людей является самым надежным маркетинговым инструментом клуба".

Что касается названия трибуны "Желтая стена", то оно еще новее – с 2009-го.

Все спонтанно получилось. Была игра с Франкфуртом , и на нее поехали аж 10,000 фанов "шмелей", на что вратарь Роман Вайденфеллер выдал: "Невероятно! Даже когда мы не дома, желтая стена будет с нами".

Педантичные немцы посчитали, что через 21 месяц после комментария фраза стала массово употребляться в спортивных СМИ.

Unity и Desperados

А это уже "обитатели" Желтой стены.

Не поверите, но ультрас там совсем мало. Людскую массу за воротами создают преимущественно обычные немцы – от 12-летних детей до 75-летних стариков.

"Студенты и профессора, водители и врачи, чернорабочие и банкиры – здесь есть все, и все равны", – восторженно говорит Сабрина Рупп.

В юности она продала свое место на Желтой стене, и сейчас корит себя, ведь купить новое почти нереально. Абонемент на 17 игр стоит всего 229 евро, но в наличии их нет; очереди тянутся по 10-12 лет.

Чтобы как-то ускорить процесс, Боруссия забирает абонементы за неявку на 5 из 17 матчей, но такое случается крайне редко.

Роль ультрас на Стене – координировать болельщиков и придумывать перфомансы, к которым они привлекают "кузьму" по соседству, чтобы было масштабнее.

Происходит это так: перфоманс рисуют на плане стадиона, чтобы понять, какие места задействованы. Далее в день матча фанаты, которые создавали баннер, приходят на стадион за 5-6 часов до старта (чем больше размер полотна – тем раньше), поднимают баннер на трибуну и смотрят, как оно выглядит. "Кузьме" на сиденьях оставляют нужные элементы и подробную инструкцию – что, когда и какой стороной поднимать.

Придумал это все в 2004-м некий Даниэль Лорхер, которому было всего 19 лет. Боруссия тогда стояла на вылет, и он хотел создать что-то до сих пор невиданное, чтобы команда проснулась:

"Моя задумка требовала огромного количества желтой ткани, поэтому мы связались с датской розничной сетью, которая продала нам три мили ткани, из которой мы изготовили 4 тысячи флажков. Мы также арендовали швейные машинки на много недель, и это было энергозатратно, но принесло массу удовольствия".

По оценкам Kicker такие баннеры обходились фанам на Стене в 6,000 евро, и ультрас никогда не берут их у клуба – хотят свободы творить.

Ну, и если вам интересны ультрас, то смотрите прямо над воротами – сектора 12-13. Здесь сидят The Unity, Desperados и Judos – три самые влиятельные группы. The Unity создает большинство рисунков, они мирные. А вот две другие и махачи устроят тоже.

План Вестфаленштадіона, worldstadia.com

Сектор 82 – на 75% "кузьмичи", но и есть немного Bündnis Südtribüne, еще одной мирной фан-группы.

Остальная Стена – исключительно рядовые дортмундцы, среди которых когда-то были, например, Кевин Гросскройц и Эдин Терзич.

Самый большой враг ультрас Боруссии – Шальке, и еще с недавних пор Лейпциг, потому что Ред Булл, глобализация, все это. Самые большие друзья – Кельн.

Политики на Стене нет, но попадались неонацисты и антисемиты, как Riot 0231. Немецкие СМИ связывали их с Денисом Никитиным – его еще называли организатором нападения на англичан в Марселе на Евро-2016. После серии обысков в 2017-м группу распустили, а сам Никитин сейчас... возглавляет Российский добровольческий корпус в составе ГУР. Ничего так поворот?



А вообще, бывало, что и закрывали трибуну за поведение и лозунги ультрас, что раздражало "кузьму", которая страдала "прицепом".

Впрочем, что бы ни говорили хейтеры, Желтая стена генерирует больше прекрасного. В том же 2016-м после смерти на трибуне фана Боруссии, все 25,000 молчали полный тайм, и лишь в конце игры завели You`ll never walk alone. Это было так сильно, что плакали даже тренеры.

After obliterating local rivals 4-0 in an empty stadium, Dortmund players salute their famed Yellow Wall which would have been packed with 25,000 delirious fans revelling in their team’s dominance. An eerie and haunting moment filled with love and a sense of what has been lost pic.twitter.com/3Qx1xZ9ylp — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 16, 2020

Клопп и Швайнштайгер

Желтую стену называют главной звездой Дортмунда не только за красоту. Она чертовски эффективна.

Боруссия не проигрывала дома 41 матч подряд в 2016-17 годах – это рекорд Бундеслиги.

Боруссия не проигрывала дома в пятничных матчах Бундеслиги с 2004-го по январь 2025-го – 29 побед и 9 ничьих; это еще один рекорд.

Также в сезоне-2018/19 "шмели" забивали не менее 2 голов в каждом домашнем матче – очередное достижение, которое сложно повторить.

В Германии уже и не завидуют Дортмунду из-за Желтой стены, а, скорее, воспринимают ее как часть культурного наследия всей страны.

"Этот темный тоннель ровно два метра высотой, и когда ты выходишь из него, ты будто заново рождаешься, – делился впечатлениями Юрген Клопп. – Вы выходите и все взрывается – из темноты на свет. Вы смотрите налево и кажется, что на террасе 150,000 людей, которые полностью сошли с ума".

Jürgen Klopp a retrouvé le mur jaune. 😁💛🖤 pic.twitter.com/uFftYz0qKp — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2024

Вайденфеллер с тренером соглашается: "Если вы враг, это вас раздавит, но если это у вас за спиной как вратар я , то это фантастическое ощущение".

А как Желтая стена помогала в рекрутинге? "Южная трибуна сыграла решающую роль в моем трансфере в Боруссию. В 2012-м я играл с Шахтером против них в Лиге чемпионов, и меня сильно зацепило", – говорил Генрих Мхитарян.

Неоднократно вспоминал визиты сюда и Бастиан Швайнштайгер, вождь центра поля Баварии: "Чего я боюсь в матче с Боруссией? Желтой стены, они невероятно давят на игроков".

Ну, и еще один важнейший аспект – Стена никогда не бросает своих. Так, в сезоне-2014/15 Боруссия, которой пророчили борьбу за золото, в декабре оказалась в зоне вылета, но баннер на трибунах гласил: "Если ты должен упасть, я упаду вместе с тобой".

"Сезон отвратительный, но атмосфера на стадионе остается замечательной, – объясняла Deutsche Welle завсегдатай Желтой стены Сандра Голдсмит. – Пока мы видим, как игроки выкладываются, мы никогда не будем освистывать их".

What a special moment. 💛🖤



The Yellow Wall salutes longtime @BlackYellow defender Neven Subotic after Dortmund's win vs Union Berlin. pic.twitter.com/KSdlZDPwB2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 1, 2020

Малага и Барселона

Пересматривать лучшие перфомансы Желтой стены – особое эстетическое наслаждение.

Даже процесс создания баннеров на YouTube канале группы Unity собирал по 100-300 тысяч просмотров; что уж говорить о готовых шоу.

Вот это – февраль 2009-го, матч против Энерги. Фаны сравнили болеть за Боруссию с сердцебиением.

А это – сентябрь 2011-го. Боруссия недавно стала чемпионом Германии, что Желтая стена отпраздновала баннером: "Снова в королевском классе".

В ноябре 2011-го перед игрой с Вольфсбургом Желтая стена решила расшевелить команду, стартовавшую посредственно, баннером с черепом: "Дортмунд, пока я не умру". В итоге Боруссия завелась и выиграла тот чемпионат.

А это уже апрель 2013-го, четвертьфинал ЛЧ против Малаги. Желтая стена так эпично "высматривала" трофей, что игроки подходили к трибуне даже перед матчем, который выиграли благодаря камбэку в добавленное время.

Здесь февраль 2016-го, игра Лиги Европы с Порту, где фанаты напоминали своим, что именно этот трофей Боруссия еще не добывала. Конечно, у Драконов не было шансов.

Сентябрь 2019-го, перфоманс на матче с Барселоной в ЛЧ. Здесь ткань уже не держали, а бросали в воздух, и она мистическим образом сложилась в буквы BVB.

Февраль 2020-го, Айнтрахт. Здесь Желтая стена сделала посвящение городу; это до сих пор один из самых качественных технично фанатских перфомансов в футболе. Месседж: "Большой город Дортмунд – моя мечта".

И такого они делают очень много. Новый сезон – и обязательно новые шедевры.

Шахтеру будет сложно с этим справиться, и это не его вина – это для всех так.

Желтая стена креативит, чтобы завести своих, а чужих – заставить разинуть рот, и за это время Боруссия забивает им торбу мячей. Единственный действенный рецепт, как ни смешно после фильма с Ди Каприо, – не смотреть вверх, а всю красоту трибун оценить уже спокойно за чашкой чая на видео по завершении матча.



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