Боруссия Дортмунд – Шахтер 3:1. Как "горняки" попрощались с Лигой чемпионов

Донецкий Шахтер уступил Боруссии в решающем, восьмом, туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Встреча состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Боруссия: Кобель – Риерсоэ, Шлоттербек, Джан, Бенсебаини – Байер (Гросс, 46), Забитцер, Брандт (Рейна, 64) - Байно-Гиттенс (Коуту, 85), Гирасси, Адееми (Дюранвиль, 64)

Шахтер: Резник – Винисиус, Матвиенко, Бондарь, Азаров (Педро Энрике, 73) – Крыськив (Степаненко, 89) - Зубков (Траоре, 73), Судаков, Марлон Гомес (Бондаренко, 83), Кевин – Педриньо (Невертон, 83).

Матч завершен! Шахтер уступает Боруссии Дортмунд и завершает выступления в Лиге чемпионов!

90' Четыре минуты добавил арбитр к основному времени.

88' Еще заменами обменялись команды. Тарас Степаненко вышел на поле вместо Крыськива, а Антон сменил Бенсебаини.

86' Контролирует мяч Шахтер, однако Боруссия не подпускает "горняков" к своим воротам.

84' Также замена в составе хозяев: вместо Байно-Гиттенса игру продолжит Коуту.

82' Двойная замена от Марино Пушича: вместо Педриньо и Гомеша на поле вышел Невертон и Бондаренко.

80' Рюерсен подавал в штрафную площадку, Ризнык забрал мяч в руки.

78' Гол! Боруссия снова забивает! Бенсебаини после передачи от Рейны вышел к воротам Ризныка и перебросил украинского вратаря!

76' Джан в центре поля нарушил правила, судья устным предупреждением ограничился.

74' Еще одна замена в составе "горняков": Траоре вышел на поле вместо Зубкова.

73' Замена в составе Шахтера: вместо Азарова на поле вышел Энрике.

72' Гирасси вышел один на один с Ризныком, но перебросить украинского вратаря не удалось нападающему Боруссии.

70' Кевин простреливал с левого фланга, Кобель забрал мяч в руки.

68' Азаров подавал в сторону Зубкова, но мяч до Александра не долетел.

66' Снова Ризнык спасает Шахтер после опасного удара головой!

64' Двойная замена в составе Боруссии Дортмунд: вместо Адееми и Брандта на поле вышли Дюранвиль и Рейна.

62' Зубков выполнял сильную подачу на дальнюю стойку, однако там никого не оказалось из игроков Шахтера.

60' Забитцер перехватил опасный прострел Зубкова у ворот Кобеля.

58' Судаков пытался найти Педриньо в штрафной площади передачей в касание, но защитники выбивают мяч подальше.

56' Марлон в центре поля заехал по ногам Шлоттербеку, желтую карточку получил хавбек "горняков".

54' Зубков прессинговал Бенсебаини, но аут "шмели" выполняют.

52' Кевин с опасной позиции пробивал, защитники заблокировали удар.

50' ГООООООООООООООООЛ! Шахтер отыгрывает один мяч! Кобель замешкался с передачей, пытался под себя убрать Марлона Гомеса, который в подкате сумел отметиться первым результативным действием в Лиге чемпионов.

48' Опасно пробивал Гирасси, однако Ризнык снова спас свою команду.

47' Замена произошла после перерыва, вместо Беера на поле вышел Грос. .

46' Вторая половина матча началась!

Завершается первый тайм! Шахтер уступает Боруссии и пока не выходит в плейоф ЛЧ!

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму!

44' Гол! Боруссия удваивает счет! Джан вынес мяч в центр поля, Брандт выиграл борьбу в центре поля и отдал передачу на Гирасси, который пробил мимо Ризныка.

42' Зубков выполнял подачу с углового, отбиваются "шмели".

40' Пытается Шахтер быстро возвращать мяч на чужой половине поля, но пока опасности не удалось создать после активного прессинга.

38' Судаков классно принял мяч и вошел в штрафную площадку, но Шлоттербек успел накрыть удар Георгия.



37' Судаков на фланге боролся с Джаном, однако проиграл борьбу опытному немцу.

35' Гиттенс ворвался в штрафную и пробивал по воротам, Ризнык в классном сейве парировал удар.

34' Очень опасная подача от Рюерсона, мяч отскочил к Шлоттербеку, который с близкой дистанции пробил мимо ворот.

33' Боруссия на фланге заработала опасный штрафной.

31' Марлон классно отобрал мяч, однако Винисиус не сумел контратаку развить.

30' Педриньо пробивал из-за пределов штрафной, защитники блокируют этот удар.

28' Шлоттербек головой после корнера пробивал, Ризнык забрал мяч в руки.

27' Брандт вошел в штрафную и пробивал по воротам, мяч от защитника ушел на угловой.

26' Бейер грубо в подкате сыграл против Тобиаса, желткая карточка для игрока Боруссии.

24' Кевин после завершения эпизода налетел на Адееми и получил желтую карточку.

23' Адееми грубо корпусом сыграл против Кевина, который пытался убежать в контратаку, свисток судьи молчит.

21' Слишком активно прессинговал Ризныка нападающий Боруссии, судья зафиксировал штрафной.

19' Разыграл Шахтер штрафной, однако розыгрыш перерос в позиционную атаку.

17' Гол! Шахтер пропускает! Адееми пробивал по воротам, мяч попал в Гирасси и залетел в ворота Ризныка.

15' Беер головой пробивал по воротам, чуть выше перекладины пролетел мяч.

13' Через пас пытается Шахтер выйти из обороны, однако накрывают дончан игроки Боруссии Дортмунд.



12' Зубков с острого угла пробивал, Кобель спас хозяев поля.

11' Опасная атака Боруссии, Адееми отдавал передачу на Беера, но Ризнык вышел из ворот и забрал мяч в руки.

9' Судаков выполнял прострел в штрафную площадь, однако в той зоне никого из партнеров не оказалось.

7' В центре поля активно прессингуют "шмели" и быстро себе возвращают они мяч после потерь.

5' Шлоттербек пытался навесить на дальнюю штангу, но Ризнык без проблем забрал мяч в руки.

3' Гиттенс издали пробивал по воротам, но мяч заблокировал защитник.

1' Матч начался!

Звучит гимн Лиги чемпионов!