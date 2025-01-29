Боруссия Дортмунд – Шахтер 3:1. Как "горняки" попрощались с Лигой чемпионов

Донецкий Шахтер уступил Боруссии в решающем, восьмом, туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Встреча состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.
Составы команд
Боруссия: Кобель – Риерсоэ, Шлоттербек, Джан, Бенсебаини – Байер (Гросс, 46), Забитцер, Брандт (Рейна, 64) - Байно-Гиттенс (Коуту, 85), Гирасси, Адееми (Дюранвиль, 64)
Шахтер: Резник – Винисиус, Матвиенко, Бондарь, Азаров (Педро Энрике, 73) – Крыськив (Степаненко, 89) - Зубков (Траоре, 73), Судаков, Марлон Гомес (Бондаренко, 83), Кевин – Педриньо (Невертон, 83).
Матч завершен! Шахтер уступает Боруссии Дортмунд и завершает выступления в Лиге чемпионов!
90'
Четыре минуты добавил арбитр к основному времени.
88'
Еще заменами обменялись команды. Тарас Степаненко вышел на поле вместо Крыськива, а Антон сменил Бенсебаини.
86'
Контролирует мяч Шахтер, однако Боруссия не подпускает "горняков" к своим воротам.
84'
Также замена в составе хозяев: вместо Байно-Гиттенса игру продолжит Коуту.
82'
Двойная замена от Марино Пушича: вместо Педриньо и Гомеша на поле вышел Невертон и Бондаренко.
80'
Рюерсен подавал в штрафную площадку, Ризнык забрал мяч в руки.
78'
Гол! Боруссия снова забивает! Бенсебаини после передачи от Рейны вышел к воротам Ризныка и перебросил украинского вратаря!
76'
Джан в центре поля нарушил правила, судья устным предупреждением ограничился.
74'
Еще одна замена в составе "горняков": Траоре вышел на поле вместо Зубкова.
73'
Замена в составе Шахтера: вместо Азарова на поле вышел Энрике.
72'
Гирасси вышел один на один с Ризныком, но перебросить украинского вратаря не удалось нападающему Боруссии.
70'
Кевин простреливал с левого фланга, Кобель забрал мяч в руки.
68'
Азаров подавал в сторону Зубкова, но мяч до Александра не долетел.
66'
Снова Ризнык спасает Шахтер после опасного удара головой!
64'
Двойная замена в составе Боруссии Дортмунд: вместо Адееми и Брандта на поле вышли Дюранвиль и Рейна.
62'
Зубков выполнял сильную подачу на дальнюю стойку, однако там никого не оказалось из игроков Шахтера.
60'
Забитцер перехватил опасный прострел Зубкова у ворот Кобеля.
58'
Судаков пытался найти Педриньо в штрафной площади передачей в касание, но защитники выбивают мяч подальше.
56'
Марлон в центре поля заехал по ногам Шлоттербеку, желтую карточку получил хавбек "горняков".
54'
Зубков прессинговал Бенсебаини, но аут "шмели" выполняют.
52'
Кевин с опасной позиции пробивал, защитники заблокировали удар.
50'
ГООООООООООООООООЛ! Шахтер отыгрывает один мяч! Кобель замешкался с передачей, пытался под себя убрать Марлона Гомеса, который в подкате сумел отметиться первым результативным действием в Лиге чемпионов.
48'
Опасно пробивал Гирасси, однако Ризнык снова спас свою команду.
47'
Замена произошла после перерыва, вместо Беера на поле вышел Грос.
.
46'
Вторая половина матча началась!
Завершается первый тайм! Шахтер уступает Боруссии и пока не выходит в плейоф ЛЧ!
45'
Две минуты добавил арбитр к первому тайму!
44'
Гол! Боруссия удваивает счет! Джан вынес мяч в центр поля, Брандт выиграл борьбу в центре поля и отдал передачу на Гирасси, который пробил мимо Ризныка.
42'
Зубков выполнял подачу с углового, отбиваются "шмели".
40'
Пытается Шахтер быстро возвращать мяч на чужой половине поля, но пока опасности не удалось создать после активного прессинга.
38'
Судаков классно принял мяч и вошел в штрафную площадку, но Шлоттербек успел накрыть удар Георгия.
37'
Судаков на фланге боролся с Джаном, однако проиграл борьбу опытному немцу.
35'
Гиттенс ворвался в штрафную и пробивал по воротам, Ризнык в классном сейве парировал удар.
34'
Очень опасная подача от Рюерсона, мяч отскочил к Шлоттербеку, который с близкой дистанции пробил мимо ворот.
33'
Боруссия на фланге заработала опасный штрафной.
31'
Марлон классно отобрал мяч, однако Винисиус не сумел контратаку развить.
30'
Педриньо пробивал из-за пределов штрафной, защитники блокируют этот удар.
28'
Шлоттербек головой после корнера пробивал, Ризнык забрал мяч в руки.
27'
Брандт вошел в штрафную и пробивал по воротам, мяч от защитника ушел на угловой.
26'
Бейер грубо в подкате сыграл против Тобиаса, желткая карточка для игрока Боруссии.
24'
Кевин после завершения эпизода налетел на Адееми и получил желтую карточку.
23'
Адееми грубо корпусом сыграл против Кевина, который пытался убежать в контратаку, свисток судьи молчит.
21'
Слишком активно прессинговал Ризныка нападающий Боруссии, судья зафиксировал штрафной.
19'
Разыграл Шахтер штрафной, однако розыгрыш перерос в позиционную атаку.
17'
Гол! Шахтер пропускает! Адееми пробивал по воротам, мяч попал в Гирасси и залетел в ворота Ризныка.
15'
Беер головой пробивал по воротам, чуть выше перекладины пролетел мяч.
13'
Через пас пытается Шахтер выйти из обороны, однако накрывают дончан игроки Боруссии Дортмунд.
12'
Зубков с острого угла пробивал, Кобель спас хозяев поля.
11'
Опасная атака Боруссии, Адееми отдавал передачу на Беера, но Ризнык вышел из ворот и забрал мяч в руки.
9'
Судаков выполнял прострел в штрафную площадь, однако в той зоне никого из партнеров не оказалось.
7'
В центре поля активно прессингуют "шмели" и быстро себе возвращают они мяч после потерь.
5'
Шлоттербек пытался навесить на дальнюю штангу, но Ризнык без проблем забрал мяч в руки.
3'
Гиттенс издали пробивал по воротам, но мяч заблокировал защитник.
Звучит гимн Лиги чемпионов!
Перед этой игрой "горняки" сохраняют минимальные шансы на выход в плей-офф, занимая 27 место в таблице. "Шмели" гарантировали себе евровесну, однако могут зацепиться за прямое попадание в 1/8 турнира в случае победы.