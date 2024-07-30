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Левый берег разгромил Минай и вышел в УПЛ

Олександр Булава — 30 июля, 19:50
Левый берег разгромил Минай и вышел в УПЛ

Левый берег обыграл Минай в решающем матче "Турнира четырех" за право сыграть в Украинской Премьер-лиге.

Поединок завершился со счётом 3:0.

Левый берег открыл счет в игре на 20-й минуте после подачи углового. Голкипер Миная справился после удара Банады головой, однако был бессилен после добивания Сухорочка. Удвоил преимущество "желто-зеленых" Олег Синица, который крученым ударом с угла штрафной попал под стойку.

Во второй половине игры окончательный счет в матче установил Николай Когут. Полузащитник после передачи Сухоручко пробил голкипера Миная.

УПЛ — Украинская Премьер-лига
 Финал турнира четырех, 30 июля

Левый берег - Минай 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 - 20 Сухоручко, 2:0 - 29 Синица, 3:0 - 65 Когут

Напомним, что Левый берег в серии пенальти сенсационно обыграл Металлист 1925 года в полуфинале минитурнира. Минай, отыгравшись в конце поединка с Эпицентром, также вырвал путевку в финал в одиннадцатиметровой серии.

Лівий берег Минай Чемпіонат України, УПЛ

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